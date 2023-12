Bondeno, così gli artigiani aiutano la scuola

Una donazione al comprensivo Bonati di Bondeno per i progetti della scuola. E’ il ricavato del pranzo che ha seguito il convegno per i 155 anni della "Società Operaia di Mutuo soccorso tra gli artigiani e gli operai del comune di Bondeno". Il presidente Paolo Saltari e Claudia Andreotti, responsabile della sede di Bondeno di Cna, hanno consegnato 450 euro al dirigente scolastico Luca Maiorano. "Far sì che le persone potessero crescere economicamente e socialmente attraverso l’istruzione – sottolinea Saltari – è stato uno dei principi di questa realtà. Forte il legame tra il mondo degli artigiani e la scuola che come associazione, aiutiamo".

cl. f.