Bondeno dà l’addio a Luigi Gessi: "Imprenditore stimato e generoso"

"Un uomo instancabile e pieno di vita, con un’energia che invadeva tutte le persone che gli erano vicine". Così il gruppo degli imprenditori di ‘Bondeno che lavora’ ricordano Luigi Gessi, stimato e amato imprenditore di Bondeno. I funerali si terranno venerdì, alle 16, nel duomo di Bondeno. Negli anni ’70, insieme alla moglie Luna, ha fondato l’azienda StilTende Genius Zanzariere srl che oggi, grazie ad una capacità imprenditoriale unica, tramandata e diffusa in famiglia, è condotta dai figli Cristina e Cristian. Esporta i sui prodotti sui mercati di tutto il mondo. Un marchio che innalza il valore della città. Gessi aveva 83 anni: "E’ stato una figura di riferimento per l’imprenditoria – sottolineano –, premiato già nel 2000 con il riconoscimento di ‘Maestro artigiano’ è stato membro sin dall’inizio del nostro gruppo. Ha dedicato tutta la vita alla sua impresa, alla sua famiglia, agli amici e a tutto il territorio di Bondeno. Pieno di altruismo e gioia, onesto imprenditore e amico sincero, è riuscito a lasciare un segno indelebile in tutti quelli che lo conoscevano e alla comunità tutta". "Davanti ai problemi non si è mai tirato indietro – raccontano gli amici – dimostrando quanto la passione sia importante in tutti gli attimi della vita".

Era fiero della sua Stiltende e degli obbiettivi raggiunti nel corso degli anni al fianco della sua amata moglie, dei suoi figli e della cognata, sapeva dare consigli preziosi. "Era fermamente convinto che nessuno ti regala nulla – raccontano gli imprenditori - attento alle problematiche del suo territorio, ha sempre dimostrato che con la volontà, la sincerità e il duro lavoro, tutti i traguardi sperati sono possibili da raggiungere". Gli imprenditori di Bondeno, i suoi amici, vogliono ricordarlo con tutto l’affetto che meritava e "si stringono con dolore alla famiglia per la perdita del loro amato". Gessi era membro del Lions Club di Bondeno, i cui soci in questi giorni, hanno dimostrato stima e affatto stringendosi alla famiglia. Era anche socio della Società operaia di mutuo soccorso: "Un uomo straordinario che univa simpatia ed entusiasmo – racconta il presidente Paolo Saltari – . Ha sempre sostenuto le nostre iniziative, con grande attenzione al concorso letterario e ai giovani". "Siamo stati privilegiati a conoscerlo e frequentarlo – racconta Giuseppe Cavallini –. La sua vita di uomo e di imprenditore è stata un esempio per tutti noi".

Claudia Fortini