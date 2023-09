Bondeno, diecimila pannelli per produrre il 10% dell’energia

Un nuovo accordo per il fotovoltaico. E’ stato sottoscritto tra il comune di Bondeno e la società Opr Sun srl, e individua le misure di compensazione ambientale correlate alla realizzazione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. La società ha già ottenute le autorizzazioni per ampliare l’impianto di 1.500 kilowatt, che vanno ad aggiungersi agli altri 1.396 kw precedenti. Da qui l’accordo. "La società si impegna a corrispondere al Comune – si legge nel testo pubblicato sull’albo pretorio – un contributo di 57.296 euro, come pieno adempimento delle normative in caso di compensazioni ambientali". Dal canto suo il Comune ha indicato come spenderà la cifra, destinandola ad esempio alla realizzazione di piste ciclabili, a opere di efficientamento energetico sugli edifici pubblici, a interventi di mitigazione dell’inquinamento come ilverde pubblico, a impianti di depurazione per l’acqua potabile, alla progettazione e alla costituzione di comunità energetiche. "È il terzo impianto che che autorizziamo – conferma il sindaco Simone Saletti –. Ci sono molti investimenti che stanno avanzando sul territorio. Ne sono già stati autorizzati due rispettivamente da sette e nove megawatt. Sono poi in corso di autorizzazione altri due, in zona industriale. Uno dei più interessanti, a mio avviso – sottolinea il sindaco – è quello di agrofotovoltaico, che è un mega impianto da sessanta megawatt, tra Santa Bianca e Casumaro, perchè non fa consumo diretto di suolo bensì permette un doppio utilizzo, agricolo e di produzione di energia rinnovabile dal sole. Troviamo molto interessanti le strutture che non occupano suolo – spiega il sindaco – ma che permettono un doppio utilizzo, dal tetto o da terreni in cui sotto sussiste un’altra attività". L’energia dal sole sceglie Bondeno: le richieste si moltiplicano, con grandi aziende nazionali specializzate nel settore e singoli agricoltori che scelgono di investire. Resta la scelta però tra fotovoltaico e agrofotovoltaico. Chi su un campo vuole un ettaro di fotovoltaico ne deve avere nove coltivati; chi fa agrofotovoltaico può utilizzare tutto il terreno purchè contemporaneamente abbia anche una produzione.

Tra gli impianti di agrovoltaico in corso di realizzazione c’è ad esempio quello del Fondo Pellegrina, della Fondazione Canonici Mattei, a Santa Bianca di Bondeno. Qui, sotto i pannelli che produrranno energia dal sole, ci saranno fiori che le api utilizzeranno per produrre miele. La Cononici Mattei ha già consegnato l’area al Fondo di Investimento milanese Grv: in una decina di ettari sarà costruito l’impianto che produrrà circa settemila kilowatt. Sarà formato da 10mila pannelli. La produzione agricola nel terreno non occupato dai pannelli rimarrà quella esistente, vale a dire cereali o foraggio, mentre, ed è questa la novità, sotto i pannelli saranno seminati fiori melliferi. Il progetto, stando alle previsioni, dovrebbe produrre circa il 10% del fabbisogno elettrico dell’intero comune di Bondeno, senza l’utilizzo di idrocarburi.

cl.f.