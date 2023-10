Tragedia nel Ferrarese, dove si trova il lago in cui è caduto l’elicottero

Bondeno (Ferrara), 10 ottobre 2023 - Un elicottero è precipitato (video) poco prima di mezzogiorno nelle campagne di Settepolesini, a Bondeno, in provincia di Ferrara, all'altezza della Cava 6. Si tratta di un lago artificiale tra i più grandi in regione. Ma cosa c'è in questa zona? Nota coma Oasi Zarda, è uno straordinario sito naturalistico, un luogo che conserva anche resti fossili preistorici. Il grande lago su cui sorge quest’oasi è stato chiamato lago del Quaternario, in riferimento proprio ai fossili rinvenuti. L'Oasi Zarda è conosciuta anche perché scelta da molte persone per i matrimoni, una location ideale dove allestire il banchetto e i ricevimenti.

Viene scelta dagli sposi anche per le foto. Questo luogo magico si trova in via Comunale 30 a pochi chilometri da Ferrara. Il lago del Quaternario, che è il secondo lago più esteso della provincia dopo il lago delle Nazioni, si trova sull'argine destro del Cavo Napoleonico e si è formato per riempimento di uno scavo ad opera delle acque piovane e delle acque della falda idrica.