Bondeno: fiera in Germania, che successo. Saletti: "Gemellaggio rinforzato"

BONDENO

Si è conclusa la presenza di Bondeno alla fiera biennale Wir, a Dillingen, in Germania, in occasione dei festeggiamenti del ventennale del gemellaggio fra le due Città. Un’amicizia fra le comunità italiana e tedesca che ha tratto le sue origini nel 2003, con la stipula del primo Giuramento di Fraternità, poi sancita definitivamente l’anno successivo con la firma del Patto di Gemellaggio. Per celebrare e ricordare le due decadi di costante amicizia e scambi culturali, il sindaco, Simone Saletti, ha consegnato una targa al suo omologo di Dillingen, Franz Kunz: "Prezioso nella creazione del gemellaggio fu l’amicizia fra i Lions Club delle due Città, amicizia che prosegue in maniera proficua ancora oggi – sottolinea Saletti –. Anno dopo anno, sono state varie e innumerevoli le occasioni di visite e scambi reciproci, e certamente non va dimenticato il prezioso aiuto che la città tedesca ci ha fornito all’indomani del sisma e che ancora oggi prosegue con l’obiettivo della completa ricostruzione del Cpa, una sala teatrale polivalente che una volta terminata potrà ospitare 200 persone. Encomiabile e formativo è anche lo scambio culturale – prosegue il primo cittadino – che da ben oltre un decennio i nostri studenti delle superiori svolgono con i coetanei tedeschi: un’occasione per imparare reciprocamente, scambiarsi idee e instaurare nuove amicizie".