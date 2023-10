Bondeno, i vigili del fuoco compiono vent’anni

BONDENO

Venti anni di vigili del fuoco a Bondeno. Un servizio volontario di soccorso alla comunità lungo iniziato nel 2003 e che continua senza sosta. L’operatività del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Bondeno non è mai venuta meno. Giorno e notte, ogni giorno dell’anno, nelle ultime due decadi la comunità matildea ha potuto contare su dei veri e propri angeli custodi. La stessa comunità che ieri si è riunita al centro polifunzionale ad omaggiare i suoi ’pompieri’. "Assieme agli altri otto fondatori, ciò che mi rende più orgoglioso è il fatto di aver portato a Bondeno qualcosa di inesistente fino al momento prima – sono le parole del capo distaccamento locale, Michele Marchetti, visibilmente commosso –. Siamo uno dei pochi distaccamenti volontari a poter contare su mezzi di proprietà, e negli ultimi vent’anni siamo riusciti ad acquistarne ben cinque grazie alla generosità dei cittadini, degli imprenditori, delle associazioni e delle Amministrazioni che si sono susseguite". Durante il discorso di Marchetti, il momento più emozionante è stato il ricordo di Vitaliano Azzolini, uno degli otto fondatori purtroppo prematuramente scomparso. Lo spirito di sacrificio e di dedizione agli altri è stato evidenziato anche dal sindaco, Simone Saletti: "La presenza dei vigili del fuoco di Bondeno si è rivelata determinante non solo nei momenti critici quali il sisma o la tromba d’aria, ma soprattutto nella quotidianità dei bisogni di assistenza della cittadinanza". Il primo cittadino ha poi scoperto una targa che la Città di Bondeno ha dedicato ai propri volontari in divisa. Il microfono è poi passato ad Antonio Del Gallo, comandante provinciale, il quale ha ricordato la bellezza del pompiere, un mestiere che continua anche dopo il pensionamento. Parole di gratitudine espresse anche da Marcella Zappaterra, consigliere regionale: "I vigili del fuoco rappresentano la speranza e la salvezza di molti nelle ore più buie". Ha partecipato anche il neo prefetto di Ferrara, Massimo Marchesiello, ricordando in primis il fatto di "essere stato presente già all’inaugurazione del distaccamento nel lontano 2003. Si tratta di un esempio incredibile di vicinanza alla comunità". A chiudere il Capo del corpo nazionale, Carlo Dall’Oppio: "I volontari rappresentano una risorsa importante nella quotidianità e nelle emergenze".