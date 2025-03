Bondeno, nutrie e piccioni nel mirino

Piano di controllo dei piccioni per motivi igienico-sanitari. Non solo le nutrie – ordinanza del sindaco Simone Saletti (foto) valida dal 21 marzo al 6 aprile – ma anche i piccioni. Il Comune ha autorizzato un piano di controllo della popolazione di piccioni, a causa della loro eccessiva presenza e dei rischi igienico-sanitari. L’ordinanza, dal 21 marzo al 6 aprile 2025, prevede l’intervento di coadiutori autorizzati per il prelievo dei volatili. La decisione è stata presa a seguito di numerose segnalazioni di cittadini e agricoltori, che lamentano la presenza massiccia di colonie di piccioni, in particolare nelle zone limitrofe alla centrale a biomasse. Il sovraffollamento di piccioni rappresenta un pericolo per la salute umana e animale.

cl. f.