Bondeno, progetto pilota: "Il Quartiere del Sole a misura di pedone. Così siamo più sicuri"

Bovenzi

Il cartello si vede subito, appena si imbocca ponte Rana. Nel cerchio rosso, un bel numero 30. Da lì in poi bisogna toccare appena il pedale dell’acceleratore, si viaggia a 30 all’ora. Quartiere del Sole, zona ovest di Bondeno, ci sono le scuole, il campo sportivo, negozi e case. Nella zona 30, la prima così estesa in una cittadina della provincia, sono comprese tutte le vie principali e secondarie del quartiere, dal ponte sino alla fine di via XX Settembre. Restano fuori via Malaguti (circonvallazione Ovest) dove il limite è ancora a 50 chilometri all’ora. Quartiere del Sole, quartiere a misura di pedone.

C’è poca gente in giro, la mattina è gelida. Proprio sotto il cartello dei 30 all’ora, all’angolo del bar, ci sono Guido Santini e Raul Fabbri, abitano lì vicino. "Il limite di velocità rappresenta una sicurezza in più, in questa zona corrono", dice Santini. Il traffico sul Ponte della Rana è stato vietato ai camion che pesano più di 3,5 tonnellate. Si sono salvati i mezzi di carico e scarico diretti alle attività che si trovano nella zona. "Qualche camion quel divieto non lo rispetta proprio", dice Raul Fabbri, giubbotto imbottito per combattere il freddo. Entrambi chiedono un passo avanti: "Bene il limite, ma vigili e carabinieri si devono far vedere di più". Alberto Fabbri sta comprando il giornale nell’edicola di Paola Favaro. Anche lui chiede più controlli. "Corrono lo stesso nonostante il divieto". "Serve buon senso quando ci si mette al volante", interviene l’edicolante dopo aver allungato il quotidiano ad un cliente che, nel silenzio dell’edicola, chiede misure ben più drastiche per chi si macchia della colpa di sfrecciare in auto. "Una bomba ci vorrebbe, altro che il limite a 30 all’ora". Quei cartelli, apparsi subito dopo l’inaugurazione del ponte, non sono nati in realtà dalla mattina alla sera. Dietro di loro un lungo percorso, incontri, studi. Spiega il sindaco Simone Saletti: "Il provvedimento è il frutto di un confronto con i residenti del Quartiere del Sole. Negli anni passati sono state raccolte 1500 firme di cittadini che hanno chiesto, una volta riaperto il ponte, di istituire il limite di velocità a 30 all’ora. Non è prevista l’installazione di autovelox, il provvedimento non mira a fare cassa. Così come non siamo spinti da motivazioni diciamo così ideologiche. Quello che stanno facendo a Bologna non ha niente a che fare con questa sperimentazione, quello che succede lì non ci appartiene. I cartelli, la zona trenta sono un appello al buon senso, a procedere piano, con cautela perché ci sono anziani e bambini. Perché la vita, la sicurezza vengono prima di tutto. Serve a far capire ai conducenti che stanno entrando, diciamo così, in casa di qualcun altro e che perciò devono prestare attenzione". Bisogna andare a 30 all’ora, gli occhi alla lancetta che oscilla sul contachilometri, lungo via XX Settembre, in tutto quel quadrante di strade. Anche via per Burana, parallela al Canale, è a 30 chilometri orari. Il sindaco va con la memoria al passato, un passato tragicamente recente. "Ci sono stati incidenti, ci sono stati morti. Abbiamo deciso, insieme ai cittadini, che bisognava dare un segnale. Bisogna capire che il Quartiere del Sole è una zona residenziale densamente abitata e non un collegamento ad alta velocità".

Tra quelle vie, negozi e case si muovono lavoratori. C’è un esercito di studenti di elementari e medie. "In via XX Settembre – annuncia il primo cittadino –, nel corso dei prossimi mesi sarà realizzato un altro attraversamento pedonale rialzato in prossimità dei plessi scolastici. Le rilevazioni condotte con le strumentazioni in nostro possesso ci dicono che già oggi un terzo della viabilità precedente si è spostata sul ponte di Borgo Scala e sulla circonvallazione Ovest. Dalla Regione sono arrivate rassicurazioni per quanto riguarda l’arrivo dei fondi europei Fsc per il completamento della ‘bretella di Belfiore’ che consentirà di dirottare definitivamente sulla circonvallazione Ovest tutto il traffico a scorrimento veloce. Nasce una ‘viabilità di quartiere’, pensata per privilegiare residenti e utenti deboli della strada". Non sta facendo jogging ma piuttosto una passeggiata a passo veloce, proprio davanti alle scuole, Bruno Fiorino. "Le auto che corrono sono un pericolo pubblico, il limite a 30 all’ora è una buona idea. Queste strade non sono un’autopista". Silvia Bardelle, titolare di Questione di Stile, è dello stesso avviso: "Corrono un po’ troppo da queste parti". "Troppa follia al volante, necessario intervenire", sottolinea Gino Fabbri.