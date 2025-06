Bondeno, sport e volontari in festa. Sul palco ventuno associazioni

I giovani per lo sport e per il volontariato. "Lo sport rappresenta uno dei fattori di aggregazione giovanile più importanti per una comunità. Grazie ai valori che rappresenta, ovvero il rispetto reciproco e lo spirito di squadra, la pratica sportiva costituisce in particolare per bambini e ragazzi un vero e proprio momento di apprendimento, alla pari dell’istruzione scolastica e famigliare". Con queste parole ieri il sindaco Simone Saletti, si è rivolto ai tanti giovani che hanno partecipato ad una giornata speciale. Per Bondeno il 2 giugno, è infatti anche la Festa dello Sport e del Volontariato e ieri tanti ragazzi hanno partecipato alla mattinata. Sono 21 le associazioni sportive con tante discipline per giovani e adulti, che frequentano impianti innovati e all’avanguardia. "Molte discipline sportive militano in campionati o tornei di livello regionale o nazionale e molte altre ottengono risultati di assoluto prestigio – ha sottolineato Saletti –. E’ importante dare loro spazio su questo palco. Dopo il ciclismo, l’hockey, il calcio, il basket, il volley e il pattinaggio, oggi siamo onorati di presentare alla comunità il tiro a segno e il jujitus – ha aggiunto –. Un chiaro segnale di come lo sport, a Bondeno, sia un settore davvero importante e sentito dalla comunità".

L’assessore Francesca Aria Poltronieri ha ricordato Carlo Tassinari, recentemente scomparso e figura centrale della socializzazione giovanile: il pubblico lo ha omaggiato con un lungo applauso. Hanno poi preso la parola le rappresentanti pro tempore dei giovani, vale a dire Martina Cappelli e Agnese Piganti, rispettivamente sindaco e vicesindaco "junior". L’intervento è terminato con la scopertura della nuova targa "Albo dei sindaci dei ragazzi", che rende omaggio a tutte le figure dei rappresentanti giovanili succedutisi dal 2009 ad oggi. A concludere la mattina sono stati i contributi sportivi di Agnese Formieri e Anna Bertasi della Asd Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Bondeno e di Gabriele Fortini della Asd Csr Ju Jitsu Italia.

Claudia Fortini