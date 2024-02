Bonelli e Fratoianni (Avs): "Al fianco di Anselmo"

Arriva l’assist romano a Fabio Anselmo. Alla vigilia della sua investitura ufficiale come candidato sindaco del centrosinistra, anche i leader nazionali dei partiti che a livello locale, ufficialmente, hanno scelto di appoggiare Anna Zonari (volto de La Comune), ’sposano’ l’avvocato. "Consideriamo la disponibilità di Fabio Anselmo a candidarsi a sindaco e la convergenza che si sta determinando sul suo nome una buona notizia e un’occasione da non perdere". A dirlo in una nota sono il coportavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli e il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Per chi sa leggere tra le righe, ma neanche troppo, questo è in qualche modo un cortocircuito politico. Già, perché a livello ferrarese gli esponenti di Europa Verde e Sinistra Italiana hanno appoggiato pubblicamente la candidata civica de La Comune, Anna Zonari. Assieme a loro, anche +Europa e Possibile. Ma, insomma, è lecito a questo punto domandarsi: "E adesso?". Ora che succederà? I due partiti a livello locale dovranno chinare il capo al cospetto della volontà superiore? Accetteranno di sostenere Anselmo, senza batter ciglio? Oppure, altro scenario possibile, continueranno a sostenere la candidata civica Zonari, pur senza simbolo? Nell’eventualità che questa ultima ipotesi si dovesse realizzare, è evidente che il sostegno in qualche misura perderebbe di ’grip’. La forza del blasone politico, in qualche modo, ha una sua rilevanza. A tutte queste questioni, dovranno rispondere i diretti interessati. Ma, cosa più difficile da digerire, dovranno spiegare l’eventuale inversione di rotta al loro elettorato. Torniamo a Bonelli e Fratoianni. "Le prossime elezioni amministrative – si legge nella nota – rappresentano un’occasione importante per costruire l’alternativa a una destra che, a livello nazionale e locale, sta aggredendo sistematicamente l’ambiente, i diritti sociali e civili del nostro paese. A Ferrara vogliamo lavorare perché non si ripetano quelle divisioni che hanno consentito alla destra di vincere le ultime elezioni". Di qui l’endorsment all’avvocato Anselmo. "Per parte nostra – così i due leader – e a nome di Alleanza Verdi Sinistra sosterremo convintamente questa prospettiva".

Convergenza. Anselmo, che oggi scioglierà ufficialmente una riserva che dura ormai da diversi mesi, aveva spiegato all’inizio – dando la sua disponibilità ad affrontare la tenzone – che la sua candidatura era finalizzata a "unire tutte le forze". Poi, la discesa in campo di Laura Calafà, il suo ritiro. Le assemblee pubbliche di Anna Zonari e del gruppo La Comune. L’incertezza dei civici fino all’ultimo. E ora? Diciamo che per una serie di motivi, gli astri si stanno allineando favorevolmente per l’avvocato. Molto, va detto, è frutto dell’azione politica e di tessitura fatta dal segretario comunale dem, Alessandro Talmelli. E Azione, con ogni probabilità, sosterrà Anselmo stando alle indiscrezioni. Però, Anselmo, come primo impegno dovrà risolvere questo cortocircuito.