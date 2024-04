Bonifica del sito inquinato. Dalla Regione un milione

Verso la bonifica di un’area che oggi appare invisibile, immersa tra il verde delle campagne di Zerbinate di Bondeno, ma che si è rivelata uno dei siti ‘orfani’ più inquinati dell’Emilia Romagna. Giunta e funzionari comunali del settore ambiente, alla luce dei provvedimenti nazionali, europei e regionali, mettono dunque mano all’inizio dell’attuazione del progetto. Nei giorni scorsi è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione per "L’intervento di bonifica ambientale PPS Ambiente", finanziato dall’Unione europea Next Generation, con i fondi del PNRR. L’obbiettivo concreto ed immediato del Comune di Bondeno è quello di aggiudicare i primi interventi. La Regione ha concesso al comune di Bondeno per ripulire l’area un finanziamento di ben 1.365.606. Atti, verbali, rilievi, indagini, verifiche e oggi progetti, che prima di arrivare a questo importante finanziamento, ne hanno documentato l’inquinamento. "Il sito è collocato in zona rurale e agricola – riportano i documenti della Regione – che comprende una serie di laghi artificiali generati da depressioni di cava. Attualmente è immersa tra i campi e appare come area naturalizzata di importante estensione". Ma quello che sta immerso e coperto nel terreno è altro. "Dagli inizi dagli anni 2000 fino al 2012 era presente un’attività di recupero rifiuti non pericolosi – si legge negli atti - con cui sono state tombate alcune delle depressioni di cava, fino al rinvenimento di materiale non conforme". L’intervento consiste ora "nel bonificare e mettere in sicurezza – si legge nei documenti della Regione - le zone in cui è presente il materiale non conforme". Lo studio è ingegneristico e lo step iniziale di investimento è di 58 mila euro. E’ solo l’inizio. "Questa Amministrazione – si legge nella determina del comune di Bondeno- in qualità di soggetto attuatore esterno, in attuazione delle disposizioni del decreto, ha dato avvio alle operazioni preliminari propedeutiche alla bonifica del sito contaminato oggetto di finanziamento PNRR, tramite conferimento degli incarichi professionali e quant’ altro necessario alla prosecuzione dell’iter amministrativo". Una vicenda lunga e complessa. In questo angolo di campagna di Zerbinate, fino al 2012, n c’era un’attività di recupero rifiuti definiti ‘non pericolosi’. Tutto era iniziato intorno agli anni 2000. Dal verbale dell’Arpae, l’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, del 29 marzo scorso, si apprende che il sito, era "di proprietà della società PPS Ambiente S.r.l. in liquidazione".

Claudia Fortini