Bonifica dell’area ’Ex maceri’ a Dosso. Progetto esecutivo da 585mila euro

Il Comune di Terre del Reno ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza permanente dell’area “ex maceri” in via Carducci a Dosso, un sito orfano inserito nell’anagrafe dei siti inquinati della Regione. L’intervento, per un importo complessivo di 585.260 euro, è finanziato nell’ambito del Pnrr-Missione M2C4, Investimento 3.4 “Bonifica del suolo dei siti orfani”, con fondi dell’Unione europea Next Generation. L’area, classificata come “sito orfano” nel 2022 a seguito dell’impossibilità – certificata da Arpae Ferrara – di individuare responsabili dell’inquinamento, sarà interessata da un intervento che prevede opere di regolarizzazione, capping superficiale, regimazione idraulica, sistemazione finale e installazione di sistemi di monitoraggio ambientale.

"Parliamo di una ferita ambientale storica per la nostra comunità – dichiara il sindaco Roberto Lodi – che oggi inizia finalmente il percorso verso la bonifica e la sicurezza. Grazie ai fondi Pnrr, possiamo intervenire su un’area inquinata da decenni, mettendo in campo una progettazione seria, validata e pronta per essere attuata. È un passo fondamentale per la salute pubblica e la rigenerazione del nostro territorio". Il progetto, validato ufficialmente in data 6 marzo 2025, è stato elaborato dalla società WSP Italia S.r.l. a cui è stato affidato anche l’incarico per la redazione del progetto operativo di bonifica, con un importo complessivo di 64.500 euro (oltre oneri e Iva). Le procedure di gara per l’esecuzione dei lavori saranno avviate su piattaforma Mepa e i lavori dovranno concludersi entro il 30 marzo 2026.