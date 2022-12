Bonifiche Ferraresi e investitori Vendute azioni ad altre tre società

BF, holding di partecipazioni, quotata alla borsa di Milano, attiva, attraverso le sue controllate, in tutti i comparti della filiera agroindustriale italiana - prosegue la cessione di azioni della controllata Bonifiche Ferraresi (nella foto l’ad Federico Vecchioni) a investitori di lungo periodo. Nel dettaglio, BF ha sottoscritto ed eseguito i seguenti contratti per la vendita di quote di partecipazione del capitale di Bonifiche Ferraresi.

Lo 0,55% in favore di Fondazione Banca del Monte di Lombardia per il corrispettivo di 2,2 milioni circa; il 3% in favore di Compagnia Valdostana delle Acque per 12 milioni e il 5% in favore di Eni Natural Energies per 20 milioni di euro. Con le tre cessioni è stata realizzata una plusvalenza complessiva di circa 11,4 milioni. Le operazioni - insieme alle precedenti operazioni di cessione di quote di partecipazione del capitale di Bonifiche Ferraresi pari al 2,5% in favore di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, all’1,25% in favore di Equiter - Investimenti per il Territorio, all’1% a favore di Defendini Logistica, al 5% in favore di Eni Natural Energies, allo 0,625% in favore di LEB, all’1,5% in favore di Fondazione di Sardegna, all’1,25% in favore di Finsipo - sono state realizzate in attuazione del piano di valorizzazione di Bonifiche Ferraresi mediante l’ingresso nel capitale della medesima di uno o più soggetti (a condizione che BF mantenga il controllo) interessati a condividere lo sviluppo del Gruppo BF nel settore agritech & food e, più in generale, a consolidare e rafforzare il network del Gruppo BF nella filiera agroalimentare italiana, iniziative nelle quali BF intende investire i proventi derivanti da tale valorizzazione.

L’azienda è proprietaria di 7.750 ettari coltivati – tra l’Emilia-Romagna, la Toscana e la Sardegna, nelle tenute in provincia di Ferrara di:Jolanda di Savoia e Poggio Renatico; Cortona e Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo; Arborea in provincia di Oristano e anche in provincia di Grosseto.