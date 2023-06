Bontà tra negozianti "Una carica d’aiuti per gli alluvionati Siamo al vostro fianco"

di Federico Di Bisceglie

Ogni riccio è un lembo di una solidarietà che corre lungo la nostra regione. Questa è una di quelle storie che inducono a cambiare prospettiva sui drammi. Un fiume di speranza, che ha in Ferrara la sua sorgente. Adriana Walles, titolare di un negozio da parrucchiera di viale Porta Po, dal 1979, ha deciso che bisognava fare qualcosa per aiutare i ‘colleghi’ parrucchieri colpiti dalle alluvioni in Romagna. Così, attraverso l’associazione che presiede – 505, che annovera diversi parrucchieri in tutto il Nord Italia – ha scritto a un’azienda del padovano. E da lì è partita una gara di solidarietà "che ci ha lasciato davvero stupiti". "Vedendo le immagini delle alluvioni delle scorse settimane – spiega Walles – assieme ad altri colleghi ci siamo detti che dovevamo fare qualcosa per tendere una mano ai nostri colleghi della Romagna. Abbiamo scritto all’azienda Pettenon, di cui sono cliente da tanto tempo. E così, da loro, sono iniziati ad arrivare i pacchi con ogni genere di prodotto che può servire ai negozi di parrucchieri". Si parla di circa 250 pacchi, cinquemila prodotti forniti. Dagli shampoo ai pettini, passando per gli asciugamenti usa e getta, finendo con ogni genere di lozione. Ma la cosa "davvero straordinaria" è che l’azienda "ha donato tutto: un regalo straordinario". In questi contesti non è mai bello parlare di cifre "ma si parla di decine di migliaia di euro di prodotti regalati", conferma la titolare del negozio di parrucchiere. La gara di solidarietà ha coinvolto diverse realtà della nostra regione e non solo. Ora, i pacchi che sono stati raccolti e "divisi equamente" nel negozio di Walles, sono in partenza per la Romagna. "Ieri – spiega la parrucchiera – abbiamo iniziato con le prime consegne, ora arriveremo in tutti gli altri negozi coinvolti". I prodotti che sono stati raccolti saranno smistati in quaranta negozi di parrucchieri romagnoli. Da Lugo a Conselice, passando per Forlì. Ovunque. "Francamente – chiude la parrucchiera che, di fatto, è stata la ‘regista’ di tutta questa operazione – non mi aspettavo questo tipo di risposta da parte dell’azienda. Ancora una volta, è la dimostrazione di quanto esistano realtà imprenditoriali dal grande cuore". Pensare che l’epicentro di tutta questa spinta di solidarietà sia la nostra città, fa bene. Anche oggi, proprio da corso Porta Po, partirà un altro camion. In direzione Romagna. La bussola per arrivare a destinazione non serve: basta seguire la linea del cuore.