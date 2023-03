Bonus edilizi, il blocco "Governo in campo, serve una via d’uscita per imprese e cittadini"

Dopo il decreto di febbraio, che di fatto ha ‘bloccato’ tutte le cessioni dei crediti legate ai bonus edilizi, il tema degli incentivi fiscali è tornato a essere centrale per l’agenda politica. Nazionale e locale. Ed è per questo che la sezione estense di Forza Italia ha organizzato, lunedì pomeriggio (a partire dalle 16) nella sala congressi dell’hotel Touring, l’evento dal titolo ‘Bonus edilizi, quale futuro?’. Al banco dei relatori si alterneranno la consigliera regionale forzista, Valentina Castaldini e le deputate Rosaria Tassinari (commissione Lavoro alla Camera) ed Erica Mazzetti (commissione Ambiente, Lavori Pubblici e Territorio). "L’obiettivo dell’incontro – spiegano dal coordinamento provinciale di Forza Italia – è quello di fornire alle associazioni di categoria, agli imprenditori locali e ai cittadini le informazioni necessarie per affrontare al meglio le varie fasi che riguardano il tema dei bonus edilizi e le azioni di Governo intraprese in tal senso". Peraltro va detto che, anche a livello locale, le associazioni di categoria hanno espresso più di una preoccupazione all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legato ai bonus edilizi e al conseguente blocco della cessione dei crediti. Anche perché, prima dell’entrata in vigore del provvedimento, il Comune di Ferrara aveva espresso la propria disponibilità ad acquistare i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi. In questo senso, peraltro, era stato espresso un chiaro indirizzo in Giunta. Ovviamente, il tutto è stato fermato. Politicamente, per l’esecutivo, il decreto di febbraio ha creato non pochi problemi e malumori. Tra i deputati che si sono dati più da fare per proporre correttivi al documento del governo c’è proprio l’azzurra Mazzetti.