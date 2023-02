Bonus edilizi Il Comune acquista i crediti d’imposta "Sostegno al settore"

Acquistare i crediti d’imposta che derivano dai bonus edilizi per liberare i cassetti fiscali delle banche e dare fiato alle imprese. E’ questo l’intendimento allo studio del Comune, approvato da un indirizzo in Giunta. In particolare, l’acquisto dei crediti andrebbe a compensazione dei debiti fiscali del Comune: circa undici milioni di euro di Irap annualmente versata dall’ente. Mutuando l’esperimento dal Comune di Treviso, l’indirizzo assunto dalla giunta estense intende dare un "contributo attivo e concreto per liberare i cassetti fiscali delle banche così da consentir loro di acquistare nuovi crediti dalle imprese edilizie, dando nuovo ossigeno al settore". L’operazione, infatti, prevede - a fronte di una preliminare verifica di fattibilità tecnica - la possibilità di "riprendere i lavori edilizi assistiti da bonus grazie al meccanismo dei crediti fiscali", spiega il sindaco Alan Fabbri, ringraziando l’assessore al bilancio Matteo Fornasini, il direttore generale Sandro Mazzatorta e il ragioniere capo Giorgio Bonaldo che, dal mese scorso, "stanno lavorando con grande attenzione e profondo studio individuando, sulla base del caso Treviso (primo ente locale ad attivare questa opportunità), le potenzialità di azione anche in ambito locale".

Parliamo di un’operazione "mai fatta prima – spiega Fabbri - che rappresenta un tentativo e che non è esente da incertezze determinate da un vuoto nella normativa nazionale. A tal fine intendiamo anche attivarci col Ministero dell’Economia e delle Finanze per avviare un percorso che porti a chiarire gli aspetti ancora incerti o non completamente normati". L’intenzione, rimarca il primo cittadino è "procedere all’acquisto dei crediti di imposta dopo averne verificato la provenienza, per sbloccare i bonus edilizi specificamente per il nostro territorio, così da sostenere concretamente le imprese locali". Da inizio anno sono stati avviati i contatti con la Provincia veneta e con i suoi consulenti (Phinance Partner e l’avvocato Domenico Gaudiello dello studio Cms), incontrati il 2 febbraio e coinvolti in una collaborazione, per studiarne l’applicazione anche a Ferrara. "È questa un’azione grazie alla quale il Comune e gli enti locali possono contribuire alla ripartenza dei cantieri, sostenendo il lavoro e gli interventi nuovi e in essere", dice ancora Fabbri che coglie l’occasione per ringraziare il coordinatore provinciale di Azione Alberto Bova, per aver avanzato la proposta all’Ente. Prove di dialogo?

"La dimostrazione – così il sindaco - di come una opposizione costruttiva possa essere un valore aggiunto per la città e della nostra apertura all’ascolto delle iniziative concrete che vengono avanzate per cooperare alla crescita e alla soluzione dei problemi". Chissà che sui crediti d’imposta si riescano a trovare soluzioni condivise, che travalicano i confini della maggioranza. Sarebbe un bel messaggio: specie per il mondo produttivo.

f. d. b.