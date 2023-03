Bonus edilizi, la promessa Mazzetti (FI): "Impegno per uscire dall’impasse"

Un sala gremita e un dialogo attivo tra relatori e platea hanno animato l’incontro pubblico ‘Bonus edilizi: quale futuro?’ che si è tenuto ieri all’hotel Touring, organizzato da Forza Italia. Presenti diversi esponenti di Cna, Confartigianato, Ance Emilia Romagna che hanno preso parte agli interventi. Si parte con i saluti dell’assessore Matteo Fornasini e dell’ex sindaco di Cento Fabrizio Toselli: "Continua il nostro impegno nei confronti delle imprese sulle orme del partito a livello nazionale - dicono -. Ringraziamo le figure autorevoli al tavolo, a dimostrazione del dialogo aperto con i liberi professionisti in sala. Noi ci siamo e insieme possiamo risolvere concretamente i problemi che affliggono tanti ferraresi. Vogliamo essere interlocutori credibili che dal territorio prendono i suggerimenti e li portano a chi ci rappresenta al governo". Si unisce poi la coordinatrice regionale FI Emilia Romagna, Rosaria Tassinari: "Mi fa piacere essere qui e rappresentare Ferrara, una città che anche a livello amministrativo si muove con il fine di supportare il tessuto imprenditoriale, economico e occupazionale, questi momenti di confronto ci aiutano a prepararci al meglio nell’ambito parlamentare. Prende la parola Valentina Castaldini capogruppo Forza Italia Emilia Romagna: "È importante – così la consigliera regionale - che la politica torni ad avere un certo rigore affinché sia in grado di far fronte alle situazioni che si ripercuotono sulla popolazione a livello economico e sociale. Fondamentale che ci sia un confronto costante ed una rete continua tra territorio, regione e l’attività parlamentare per portare avanti le istanze in modo sinergico". Conclude l’onorevole Erica Mazzetti, della commissione ambiente, lavori pubblici e territorio della Camera: "Oggi affrontiamo un tema di cui sento parlare da tempo e che comprendo particolarmente come tecnico del settore. Analizzando le varie fasi possiamo comprendere come sia stato necessarioin quel momento avere un segnale di ripartenza del settore ma le modalità ed tempi, effettivamente , non sono mai stati chiari ed oggi ne paghiamo le conseguenze. Il governo e tutti noi abbiamo la responsabilità di rimediare e garantire agli imprenditori ed ai cittadini la tutela economica". Il primo passo, spiega Mazzetti, è "sciogliere i crediti fiscali incagliati che bloccano l’intero rapporto e rischiano di far fallire gli imprenditori". "I bonus edilizi – chiude - mirano ad agevolare sia la struttura degli immobili ma anche le tasche dei cittadini perché da essi si ricava anche l’efficentamento energetico e il conseguente risparmio in bolletta. Negli ultimi giorni ci sono stati sviluppi positivi e alcune grandi banche iniziano a pronunciarsi per sbloccare la situazione inerente ai crediti e sono certa che questo governo sarà in grado di ristabilire l’ordine attorno a questa dinamica garantendo il dovuto supporto alle imprese".