Bonus nati, mille euro per ogni figlio

Un sostegno economico di 1000 euro una tantum per ogni figlio, pensato per aiutare i neogenitori. Si tratta del ‘Bonus nuovi nati 2025’, per cui oggi scatta l’ultimo mese per poter presentare la domanda, con termine fissato lunedì 22 settembre. La misura – gestita direttamente da Inps – è dedicata alle famiglie con bambini nati, adottati o in affido preadottivo a partire dal 1 gennaio 2025. Il termine per poter effettuare la procedura, inoltre, è stato esteso da 60 a 120 giorni dalla nascita, adozione o accoglimento del bambino.

"Invito tutte le famiglie del territorio interessate a non lasciarsi sfuggire questa opportunità – dice l’assessore comunale alle Politiche per la Famiglia Cristina Coletti –. Il bonus rappresenta un aiuto concreto in un momento delicato e prezioso come l’arrivo di un figlio, che può fare la differenza soprattutto per i cittadini alle prese con difficoltà economiche. L’Amministrazione è vicina a chi compie un passo così importante e il nostro impegno trae concretezza anche nella diffusione di queste iniziative. L’obiettivo è supportare i cittadini in ogni modo”.

ð 803 164 da rete fissa; 06 164 164 da rete mobile) oppure presso un patronato di fiducia. Il contributo è pensato nella misura di 1000 euro per ogni figlio.