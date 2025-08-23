Bonus nati, mille euro per ogni figlio

Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
23 ago 2025
REDAZIONE FERRARA
Un sostegno economico di 1000 euro una tantum per ogni figlio, pensato per aiutare i neogenitori. Si tratta del ‘Bonus nuovi nati 2025’, per cui oggi scatta l’ultimo mese per poter presentare la domanda, con termine fissato lunedì 22 settembre. La misura – gestita direttamente da Inps – è dedicata alle famiglie con bambini nati, adottati o in affido preadottivo a partire dal 1 gennaio 2025. Il termine per poter effettuare la procedura, inoltre, è stato esteso da 60 a 120 giorni dalla nascita, adozione o accoglimento del bambino.

"Invito tutte le famiglie del territorio interessate a non lasciarsi sfuggire questa opportunità – dice l’assessore comunale alle Politiche per la Famiglia Cristina Coletti –. Il bonus rappresenta un aiuto concreto in un momento delicato e prezioso come l’arrivo di un figlio, che può fare la differenza soprattutto per i cittadini alle prese con difficoltà economiche. L’Amministrazione è vicina a chi compie un passo così importante e il nostro impegno trae concretezza anche nella diffusione di queste iniziative. L’obiettivo è supportare i cittadini in ogni modo”.

ð 803 164 da rete fissa; 06 164 164 da rete mobile) oppure presso un patronato di fiducia. Il contributo è pensato nella misura di 1000 euro per ogni figlio.

