Boom di abbandoni di cani, la volontaria: “Cuccioli gettati lungo le strade”

Ferrara, 24 agosto 2025 – Una cagnolina che vagava lungo la pista ciclabile davanti al distributore in via Marina, a Porto Garibaldi. Un cane malridotto e denutrito a Copparo, di fronte al supermercato B2 in viale Idris Ricci, vicino all’incrocio con via Cavallina. Scatoloni che si muovono, dentro cuccioli che alzano la testa quando si alza il coperchio. Salvataggi quotidiani, lungo le statali della provincia, all’uscita dell’autostrada. “In genere vengono abbandonati lungo grandi arterie, dove è più facile poi allontanarsi in auto. E’ di giorni fa il ritrovamento di alcune cucciolate, di cani senza chip.

Per chi ama gli animali è un’estate da un salvataggio all’altro”, Francesca Guglielmini, avvocato, è la presidente della Lega del Cane di Ferrara. Per 13 anni volontaria nel canile, ora è al timone. Sono loro a gestire la struttura in via Conchetta, che attualmente ospita 109 cani. Al suo fianco 90 volontari, quattro operatori, una rete di cittadini pronti a dare una mano. Si muovono su un territorio molto ampio, da Copparo a Bentivoglio (provincia di Bologna), da Terre del Reno ad Altedo. In tutto 15 comuni.

Francesca Guglielmini, presidente della Lega del Cane

Siamo di nuovo davanti ad un’emergenza?

“L’estate è, purtoppo, il mese delle cucciolate. Ne troviamo tante, una proprio l’altro giorno. Fortunatamente i cagnolini stavano bene, erano anche molto puliti. Li ha trovati un cittadino. E noi siamo andati”

Vengono adottati?

“Sì, i cuccioli in pochi giorni trovano chi vuole dare loro un tetto. Grazie a Facebook, al tam tam sui social le adozioni ci sono, sono tante. A questo proposito vorrei fare un appello”

Quale?

“Chi adotta un animale deve dimostrare, avere sensibilità e coscienza. Deve sapere che non è un giocattolo, che quel cucciolo resterà con lui per tutta la vita. E invece...”

Invece?

“Un esempio, anche questo di qualche giorno fa. Una donna aveva nove, dico nove, pitbull. Non riusciva più a gestirli, è venuta da noi. Stiamo cercando di affrontare la situazione, per questo invito a pensarci bene, a fare una scelta ponderata. Magari un giro nel canile sarebbe utile, così le persone possono conoscere il nostro lavoro, come teniamo gli animali, cosa vuol dire accudire un cane, un impegno fatto d’amore ed anche d’attenzioni, sacrifici”

Esemplari senza chip, tanti?

“Sì, un bel po’. Le zone ’vocate’ agli abbandoni sono lungo l’autostrada, nella zona di Minerbio, Altedo, lungo l’A13. Li mollano, li fanno uscire dall’auto e si allontanano velocemente”

Tra l’altro con il rischio di provocare incidenti

“Mettono a rischio la vita di queste bestiole, con il pericolo di provocare incidenti se magari invadono la corsia, se si spaventano e si mettono a correre. Sì, siamo a questo punto”

Affrontate molte spese?

“Sì, ma abbiamo anche persone che ci aiutano. Ci sono dei benefattori, cittadini che hanno a cuore gli animali, che sono al nostro fianco quando dobbiamo affrontare spese, per aiutarci nelle mille esigenze che nascono ogni giorno in un canile. Tra l’altro nei giorni scorsi la nostra sezione nazionale della Lega del cane ci ha mandato alcuni scatoloni con prodotti veterinari, dono assai gradito”

Nel pieno dell’estate avete anche fatto le piscine per i vostri cani, per proteggerli dal caldo

“Abbiamo collocato in ogni box una bacinella molto capiente, una sorta di piscinetta. Il contenitore è alto una trentina di centimetri e l’acqua viene cambiata quattro volte al giorno. I cani possono anche fare il bagno, così si rinfrescano. Abbiamo collocato la bacinella-piscina in tutti i box, anche in quelli di cani che a volte sono un po’ restii all’acqua”

Un ultimo appello...

“Venite a trovarci, si tratta di un’esperienza che emotivamente colpisce molto. Ma forse è la maniera migliore per capire cosa vuol dire amare un cane”.