Boom alla sagra. E già il pensiero punta al ’Mistero dell’anguilla’

La sagra dell’anguilla comincia con il boom, complice anche la bella giornata di sole ieri Comacchio è stato preso d’assalto dai turisti. La manifestazione ha fatto anche da volano per le presenze negli stabilimenti balneari, aperti ieri proprio grazie ai bel tempo. Il taglio del nastro, avvenuto dalla barca, ha segnato il varo della 26ª edizione della sagra che per tre weekend animerà Comacchio.

Il programma del prossimo fine settimana. Sabato 5 ottobre, secondo week end. Alle 11 ’Il mistero dell’anguilla’, il viaggio al Mar dei Sargassi. Percorso culturale guidato gratuito. Manifattura Marinati di Comacchio, Sala Fuochi, Corso Mazzini 200. A cura di Scuola Bottega San Giuseppe, Work and Belong, in collaborazione con Tao Turtles of the Adriatic Organization.

Alle 15 Un bene per tutti “Le Madonne di Comacchio”, percorso culturale gratuito piazza XX Settembre, sagrato del Duomo. Alle 16 presentazione del Libro “Vite dimenticate di Luciano Boccaccini. Area Libri, Piazza XX Settembre, Sagrato del Duomo

Uno spaccato di vita di persone dalle vite semplici e avventurose della Comacchio di un tempo.

Alle 17 show-cooking dello Chef Mauro Spadoni con degustazione di “Risottino in camicia gialla” al sugo di anguilla di Comacchio. Manifattura dei Marinati, Sala Fuochi, Corso Mazzini 200. Lo chef Mauro Spadoni ci presenterà una ricetta ai sapori tipici del territorio, abbinati ai vini delle sabbie. In collaborazione con l’Istituto ‘Remo Brindisi’. Alle 18.30 la pesca e la lavorazione dei Pesci a Comacchio, storie e tradizioni. Manifattura Marinati, Sala Fuochi, Corso Mazzini 200. Alle 21 concerto Cremonini tribute band live tour. Area Spettacoli, piazza XX Settembre, sagrato del Duomo.