Boom del fotovoltaico, le opposizioni attaccano: "Troppi 700 ettari"

Settecento ettari di terreno agricolo coinvolto per insediamenti di impianti fotovoltaici: troppi. Tiene banco il tema dell’insediamento di impianti fotovoltaici e agrivoltaici nell’Argentano. I gruppi consiliari di Argenta Rinnovamento e Fratelli d’Italia hanno presentato infatti un ordine del giorno sul tema, chiedendo al sindaco Andrea Baldini e alla Giunta di aggiornare periodicamente cittadinanza e consiglio comunale sullo stato di insediamenti e autorizzazioni e intervenire presso gli altri enti sovraordinati.

"Il tema degli insediamenti di questi impianti è estremamente sentito nel nostro territorio, e non potrebbe essere altrimenti – commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia, Nicola Fanini – Solo nell’Argentano, tra insediamenti autorizzati e da autorizzare, parliamo di oltre 700 ettari di terreni agricoli coinvolti. Un dato che fa rabbrividire. Negli ultimi giorni il sindaco ha vantato la sua contrarietà a iniziative così massicce in un unico luogo: bene, sarebbe però il caso di aggiornare cittadini e consesso comunale con più celerità".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’ex candidato sindaco Gabriella Azzalli: "Il tema del fotovoltaico e dell’agrivoltaico è molto complesso, soprattutto se si considerano i tanti interessi in gioco – commenta la capogruppo di Argenta Rinnovamento – deve essere chiaro che non si può contestare la decisione del piccolo agricoltore che, magari vista l’età e l’impossibilità di passaggio generazionale dell’attività agricola, decide di vendere o affittare i propri terreni per cifre ben più alte di quanto potesse immaginare. Più sospetta invece è una politica speculativa messa in atto da cooperative, il cui fine dovrebbe essere di tipo occupazionale e mutualistico, e non di mero lucro. È chiaro che la politica locale di governo è chiamata in primis a intervenire e a sorvegliare".