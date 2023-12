Boom del presepe ’verticale’. Oltre 400 visite e servizio di Rai 3

Verrà proposto anche sul telegiornale regionale della Rai, l’unico presepe verticale d’Italia, allestito nel campanile di Pomposa a Codigoro che, in soli tre giorni, ha già visto oltre 400 visitatori fruire, gratuitamente, di un percorso sia artistico che spirituale sviluppato lungo gli otto piani, intitolato "La Via degli Umili". Curiosamente nel giorno di Natale era l’unica attrattiva pomeridiana del meraviglioso complesso abbaziale, poichè chiuso l’Ufficio di Informazioni Turistiche, così come i due locali ed anche l’accesso agli altri monumenti visitabili pagando il biglietto, quali chiesa, sala del Capitolo, del Refettorio e museo, nello stupore generale dei turisti così come la possibilità di fruire dei servizi igienici.

Tornando alla bellissima rappresentazione, c’è da rimanere veramente ammirati dalla simbologia proposta nei vari piani e stupiti dalle musiche e suoni, frutto della maestria di Gianluca Succi Cimentini, come quello delle onde del mare o il picchetto del martello da parte fabbro, che esprime diversi suoni sulla base dell’intensità che servirebbe a forgiare il ferro. Molto suggestiva la visione, ma solo dopo il calar del sole, della nevicata che si irradia sulla capanna che ospita la Sacra Famiglia o i fuochi accessi nei vari accampamenti che si scopriranno lungo la salita dei diversi piani. Una direzione artistica dovuta alla bravura di Carla Pallareti, intervistata dal Tg3 regionale, capace di allestire un palmeto molto veritiero ed incredibili le prove di abilità dei dodici volontari delle associazioni Buonincontro e Mantello di Pomposa, nel far salire, nonostante lo spazio angusto degli scalini in legno, le diverse rappresentazioni ai singoli piani.

In particolare quella per trasportare una barca di quasi tre metri e mezzo di lunghezza con alberi per le vele e relativa attrezzatura da pesca, costruita completamente in cartone, capace immediatamente di riportare il visitatore ai tempi antichi. Tutto realizzato con materiali di recupero per un presepe verticale visitabile fino al 7 gennaio, tutti i giorni dalle 15,30 alle 19,30, anche se l’accesso all’ultima salita sarà alle 19 mentre per ulteriori informazioni si potrà chiamare il 340.5300299.

cla. casta.