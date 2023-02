Boom di giovani tra i filari "Siamo primi della classe, la terra è una passione Che regala un futuro"

di Mario Bovenzi

FERRARA

Siete i più giovani dell’Emilia Romagna, lei ha un po’ contribuito

"Eh sì, nel mio piccolo qualcosa ho fatto", Francesco Canetti, 32 anni, è presidente dei giovani per Confagricoltura. Ha nelle campagne di Copparo 300 ettari, con coltivazioni rigorosamente bio. Arriva al volante di un trattore che sembra, le ruote grandi come un uomo, un po’ mimetizzarsi nel verde del campo di grano. Quel gigantesco insetto con consolle, che si guida con un dito, costa 150mila euro. E’ un John Deere, il cervo che salta lo chiamano in America. Alta tecnologia che ha scacciato dai filari i vecchi ‘Same’.

Quando ha cominciato ad andare in campagna?

"Ci sono nato tra queste terre, sono la mia vita e la mia storia. Sono l’erede di quattro generazioni di agricoltori. Il primo a prendere zappa e forcone è stato il mio bisnonno. Si chiamava Mondo, faceva il mezzadro nella terra che non era sua. Il primo a comprare gli appezzamenti è stato mio nonno, poi è venuto mio padre. Io sono rimasto nel solco tracciato da una grande famiglia"

Il suo primo campo?

"Per un periodo anche io ho lavorato appezzamenti che avevo preso in affitto. Poi sono riuscito a comprare, mi sembrava di toccare il cielo con un dito. Avevo 26 anni"

Quanti ettari ha adesso?

"Oltre 350, parte in affitto, molti di mia proprietà"

Cosa coltiva?

"Un po’ di tutto, mais, soia, bietole da zucchero. Da qualche anno anche colza, con la guerra in Ucraina è cresciuta la domanda di olio. Adesso è molto richiesta. Non uso pesticidi, la chimica qui è bandita. Le mie coltivazioni sono biologiche, anche quando zappiamo lo facciamo a mano. Il satellite mi dice dove intervenire ed io intervengo"

Che studi ha fatto?

"Sono laureato in agraria"

Si è pentito?

"Volevo fare architettura, poi ho capito che la mia vita era qui. All’aria aperta, mi piace la campagna"

Non sono tutte rose e fiori

"No, è aumentato tutto. Il gasolio, i semi, pure i paletti. Tutto. Ma noi andiamo avanti, il futuro dell’agricoltura siamo noi".