Boom di iscritti al concorso dei vigili. La selezione spostata alla bocciofila

Il ’concorsone’ della polizia locale, è proprio il caso di dirlo, ha già raggiunto quota 130 partecipanti, ma le iscrizioni non sono ancora chiuse. Il Comune di Cento, che punta a potenziare l’organico portandolo a 29 agenti, è stato costretto a correre ai ripari. Per accogliere tutti i partecipanti al concorso, infatti, l’amministrazione ha dovuto prevedere uno spazio più grande. Le prove verranno sostenute nella bocciofila, abbastanza capiente per gli aspiranti agenti. Oltre ad aver raddoppiato la videosorveglianza, come promesso fin dall’inizio, il Comune vuole portare a termine il progetto di ’polizia di comunità’. L’obiettivo è innanzitutto una maggiore presenza sul territorio. Un esempio? Potenziare il controllo davanti alle scuole, la risoluzione dei problemi legati al traffico e rinsaldare la collaborazione con le altre forze dell’ordine come nel caso del recente sgombero di un edificio occupato abusivamente. L’assessore alla Sicurezza Mario Pedaci è soddisfatto: "Come avevano promesso in campagna elettorale stiamo potenziando la sicurezza. Oltre alla videosorveglianza raddoppiata sul territorio, aumenterà anche il numero di agenti della polizia locale. Il concorso, per ora a quota 130 partecipanti, sta riscuotendo successo. L’obiettivo è assumere altri tre agenti. il modello sposato da questa amministrazione è la ’polizia di comunità’, che si esplica in una maggiore presenza e vicinanza ai cittadini. Non solo controlli, ma anche un maggiore aiuto alle pratiche che riguardano le imprese. Pratiche in capo anche alla polizia locale. Vogliamo anche continuare la collaborazione con le altre forze dell’ordine. Mi riferisco, ad esempio, allo sgombero effettuato insieme ai carabinieri di un edificio occupato abusivamente". Anche sul fronte dell’abbandono dei rifiuti, il Comune è in prima linea per contrastare gli incivili che disseminano spazzatura ovunque. Pedaci annuncia l’acquisto di una foto trappola mobile: "È uno strumento più utile delle telecamere nel caso degli abbandoni – spiega –. Il motivo? Possiamo spostare la foto trappola dove vogliamo. così il trasgressore non sa mai dove la troverà. La telecamera, invece, una volta individuata, diventa un deterrente che può essere aggirato dai ’furbetti’ degli abbandoni dei rifiuti. Ricordo che lasciare la spazzatura, ad esempio, nei fossi e nei campi è un reato. Sono previste multe anche di migliaia di euro se l’abbandono riguarda materiali pericolosi o particolarmente ingombranti".