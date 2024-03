Boom di lettori in biblioteca

Aumenta la voglia di leggere a Bondeno. Parlano infatti chiaro i dati del raffronto tra gli ingressi alla Biblioteca Comunale "Lorenza Meletti" fra gli anni 2022 e 2023. L’aumento delle presenze è stato del 7,4%, ovvero ben 275 lettori in più nel 2023 rispetto all’anno precedente, portando il totale degli ingressi a 4007. Parallelamente, l’incremento delle presenze si è tradotto in un aumento degli iscritti: 51 in più soltanto negli ultimi sei mesi dello scorso anno. Le maggiori entrate hanno poi comportato il costante ampliamento del catalogo di libri consultabili e richiedibili in prestito all’interno della "Meletti": sempre considerando l’ultimo semestre del 2023, infatti, i volumi in dotazione alla Biblioteca Comunale sono aumentati di 342 unità.