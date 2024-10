Boom di presenze e numeri inediti. La commozione della direzione

L’organizzazione del Ferrara Film Festival rende noto un primo, sostanziale bilancio della nona edizione, conclusasi il weekend scorso con la consegna dei Golden Dragons. I numeri parlano di un grande successo in termini di presenze, tanto per le proiezioni dei film in concorso, quanto di partecipazione ai tanti eventi a corredo del Festival. Più nello specifico, nel corso dell’edizione 2024 il Ferrara Film Festival ha registrato 5470 persone accreditate, 45 film in concorso in rappresentanza di 13 Paesi del mondo, 112 ore di programmazione nell’arco di 65 eventi – tra cui 77 puntate del talk show al Mazda Lounge del Cine Village – che si sono svolti negli otto giorni di programmazione, dal 21 al 28 settembre. Dal punto di vista mediatico sono 715.599 gli utenti raggiunti attraverso i canali social, con una rassegna stampa che annovera, a oggi, 235 articoli usciti su testate giornalistiche e blog di settore. Si può quindi affermare che il Ferrara Film Festival si sia radicato come uno degli eventi di punta della città, con un brand riconosciuto a livello nazionale e oltre i confini. Un successo costruito attraverso il coinvolgimento di moltissimi partner – dalle istituzioni, alle aziende sponsor, senza dimenticare l’Università di Ferrara, le associazioni di categoria e i rappresentanti del terzo settore – che hanno contribuito organizzando direttamente singole e preziose attività all’interno di un programma mai così ricco e partecipato. Il Festival ha preso vita all’interno di numerose location della città: Teatro Nuovo, Piazza Trento e Trieste, Sala Estense, Notorious Cinema Ferrara, Palazzo Roverella e diversi bar ristoranti che hanno ospitato eventi collaterali alla manifestazione.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore artistico Maximilian Law: "Abbiamo terminato da pochi giorni la nona edizione del Ferrara Film Festival e sono ancora fortemente emozionato per quanto è stato realizzato. Sono onorato di avere al mio fianco la migliore squadra che si possa desiderare, ringrazio in particolare il presidente Riccardo Cavicchi e il direttore operativo Giorgio Ferroni, così come il Comedy Film Fest, con cui siamo gemellati, che ha contribuito al raggiungimento di traguardi importanti attraverso risorse umane e sinergie attive con partner e sponsor. La soddisfazione più grande è quella di aver visto gli oltre 5400 accreditati godersi a pieno la programmazione di grandi film, così come le migliaia di persone che ogni giorno hanno visitato il nostro Cine Village in Piazza Trento e Trieste. È stata di gran lunga l’edizione di maggior successo che abbiamo mai avuto".