Boom di turisti ’green’. In crescita del 20 per cento

OSTELLATO

Vallette di Ostellato, è boom di presenze, soprattutto di turisti stranieri. Sempre più vengono scelte mete sostenibili per i propri viaggi, aderendo al turismo green, che presta una particolare attenzione al rapporto tra attività turistica e natura, proponendo delle strategie per implementare l’amore per l’ambiente, con l’obiettivo di ritrovare un equilibrio tra uomo e natura, dopo anni di sfruttamento da parte dell’uomo. Il turismo ambientalista conquista posizioni nel gradimento dei turisti che preferiscono le mete ferraresi che offrono un soggiorno più rilassato, immersi nella natura suggestiva del Parco del Delta del Po. Spicca la performance delle Vallette di Ostellato. Secondo i dati ufficiali della Regione Emilia-Romagna, per l’anno 2023, Ostellato registra un ottimo risultato, con un +19,5% in più di pernottamenti rispetto all’anno pre-covid. Il dato più positivo è l’aumento di presenze straniere del 121%. Esulta il sindaco Elena Rossi: "I numeri non mentono e ci regalano una bellissima fotografia delle nostre splendide Vallette e del loro potenziale turistico. Un potenziale che sarò ulteriormente valorizzato nei mesi a venire grazie agli investimenti che come amministrazione stiamo mettendo in campo. Intervenire sulle Vallette di Ostellato era nel nostro programma elettorale ed è una promessa che abbiamo mantenuto. Certamente i lavori in corso sono soltanto la prima parte degli investimenti che faremo e che sono previsti anche per il 2025-2026". Ed entra nel dettaglio: "Tra il 2024 e il 2025 saranno investiti circa due milioni di euro nel comprensorio "Le Vallette".

Nel 2024 inoltre si svolgeranno gare di pesca nazionali e internazionali che porteranno circa 20 mila pescatori sul nostro territorio. Approfitto per ringraziare della collaborazione i comuni di Argenta e Portomaggiore e il consorzio Visit Ferrara". Investire nell’oasi di Ostellato ne vale la pena. Le Vallette sono un’oasi naturalistica lunga circa dieci chilometri dove terra e acqua convivono in perfetta armonia facendone il luogo ideale per passeggiate, escursioni, birdwatching, pesca sportiva e fotografia naturalistica. Rappresentano un ambiente naturale unico, sono infatti il residuo delle antiche Valli del Mezzano, oggi luogo di sosta, svernamento e nidificazione per numerose specie di uccelli, in particolare acquatici. Sono inserite a pieno titolo tra le ZPS (Zone Protezione Speciale) facenti parte di Rete Natura 2000 per la protezione degli ambienti naturali e della fauna.

Franco Vanini