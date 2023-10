Boom di zucche: "Perfetta e tonda. I clienti sono molto esigenti"

È un vero boom per la vendita delle zucche a Ferrara, non solo per preparare cappellacci, tenerine e risotti, ma anche per far divertire grandi e bambini ad intagliarle per decorare case, negozi e locali in occasione di Halloween. Secondo i dati di Coldiretti, i terreni in cui vengono coltivate le zucche, soprattutto alimentari, le varietà Delice e Violina, sono circa 400 ettari, di cui circa il 20% è però dedicato alla zucca decorativa, chiamata proprio ‘zucca di Halloween’, che è appunto diventata il simbolo di questa ricorrenza, prodotto non edibile, che si caratterizza per il suo colore arancione acceso, per la sua buccia non troppo dura, che quindi la rende adeguata all’intaglio, e per l’essere praticamente cava al suo interno, con poca polpa e seme. Questa tipologia di ortaggio, come specificano due rivenditori, Giorgio di Le Delizie pronte a tavola, e Cristina Nedelcu di Frutta Stella, "si vende solamente in concomitanza con il 31 ottobre e nelle due settimane precedenti, non ha mercato in periodi diversi". Ma in questi anni, in particolare nell’ultimo decennio, ha visto un notevole aumento di richiesta da parte del pubblico, contagiato dalla festa di Halloween che si è diffusa anche in Italia: "Le abbiamo vendute tutte – spiega Nedelcu –, solitamente una persona ne compra una, due al massimo, il costo è di circa un euro e cinquanta al chilo". La spesa dipende molto dalla pezzatura della zucca, come specificano dalle Delizie, "si va dai tre ai sette euro, si può fare una media di acquisto di una zucca e mezza a cliente. C’è chi ne compra una, chi tre".

Pubblico che, oltre ad apprezzare molto la zucca in tavola, è estremamente esigente su quella ornamentale. Gli esercenti raccontano che la zucca di Halloween deve essere perfetta, il cliente è molto esigente: si cerca quella senza difetti, rotonda o schiacciata in base alle esigente. "Non si ammette che la natura possa sbagliare", confermano. "La zucca in generale è un prodotto che si vende molto bene – concludono da Campagna Amica di Coldiretti –, è particolarmente ricercata e richiesta per le preparazioni tipiche ferraresi. I produttori in questo periodo constatano anche un incremento però della vendita di quelle ornamentali, complice il fatto che la zucca sia anche il simbolo dell’autunno, oltre che di Halloween".

Lucia Bianchini