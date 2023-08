Boom sportivo sul territorio Tosi: "Noi, punto di riferimento"

Hanno fatto segnare anche quest’anno ottimi risultati, le associazioni sportive presenti a Fiscaglia. Diverse sono le realtà che operano sul territorio. L’Upm Asd Fiscaglia che si occupa di attività sportiva giovanile, dilettantistica e attività fisica e sportiva volta alla terza età. La società sportiva Portuense Etrusca, da due anni sviluppa il progetto di ‘scuola calcio’ a Fiscaglia. E ancora, l’Associazione sportiva dilettantistica ‘A-ritMo’, l’Asd Yang Club Karate presente a Migliarino dal 1977, l’associazione VL FusionLab di Laura Tomasi e Valentina Luciani opera da 11 anni a questa parte sul territorio di Fiscaglia, il Canoa Club ‘Amici del Fiume’, il Shin Do Karate Asd attiva a Fiscaglia dal settembre 2011. Poi, le pratiche sportive realizzate al Tennis e Padel ‘Il Ghiandaio’, lo sviluppo della pesca sportiva in collaborazione con Fipsas, e il ciclismo con ben tre associazioni presenti sul territorio. Tutte realtà che vantano numeri importanti, hanno visto crescere atleti e sportivi che hanno preso parte a prestigiose competizioni, sia giovani che meno giovani. Un vero patrimonio sotto il profilo sociale per la comunità fiscagliese, cui vengono rivolti complimenti dal sindaco Fabio Tosi (nella foto) e dall’assessore allo Sport Francesco Sovrani: "Come amministrazione abbiamo messo in campo forze e risorse per dar modo alle nostre associazioni di esprimersi con tutte le loro potenzialità e affiancandole durante tutta la durata dell’anno sportivo – affermano –. Il nostro obiettivo è quello di rendere Fiscaglia un punto di riferimento nel panorama sportivo anche e soprattutto grazie ai finanziamenti a fondo perduto ottenuti partecipando ai bandi che ci hanno visto premiati e ci permetteranno di implementare i nostri impianti sportivi. Un altro grande impulso è stato dato alla promozione dell’attività motoria all’interno delle nostre scuole d’infanzia e primaria con progetti dedicati sia in orario scolastico che extrascolastico riscuotendo un grande successo tra i bambini".

v. f.