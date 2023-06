Boom tra le cassette Made in Italy nella sporta "Le ciliegie, come l’oro"

Si chiama Sunathana Poolee, viene da Bangkok, sta visitando Ferrara. Un bel sorriso all’ombra di un cappello blu, si ferma davanti al cartello. C’è scritto: "Ciliegie nostrane, 4,50 euro al cestino". Sono prodotte in Italia, a Ferrara. Lei le compra, senza esitare. In Thailandia per un pugno di ciliegie bisogna firmare un assegno. Un altro mondo. Non è la sola a non avere dubbi. Ieri mattina, complice l’aria bollente che sta ’cucinando’ la città, erano tante le donne che non esitavano davanti alle cassette di frutta e verdura del negozio coop produttori Ferrara Frutta. Giada Castaldini, Silvia Martellozzo e Agnese Grossi raccoglievano nei sacchetti ordinazioni e sorrisi, meloni in offerta ad un euro e 70 centesimi, cocomeri a 2,50. E’ boom di frutta in questi giorni, quasi un talismano pesche e ciliegie per difendersi dal caldo e scacciare l’afa che opprime le strade ed i pensieri. Il copione si ripete tra gli scaffali ormai vuoti – siamo nemmeno a tarda mattinata – di ’Non solo frutta’. Basta una parola a Catia Cariani, la dipendente del punto vendita, per risassumere quello che è successo nelle ore precedenti. "E’ stato il disastro, non riuscivo a servire i clienti, un assalto alle cassette di frutta e verdura", e guarda il titolare Saulo Tassoni, che in quei momenti era assente. Giustificato, è lui alla guida dell’attività commerciale. "Ciliegie, albicocche, verdure – riprende Cariani – è andato via tutto". Una pausa, poi la sua considerazione. "La gente davanti alla qualità è pronta a spendere".

Il prodotto manca sotto i colpi del maltempo, in Romagna i filari sono stati spazzati via. "L’aumento dei prezzi sulla filiera si aggira sul 30% – dice il titolare –. Una qualità di ciliegie di Vignola arriva a toccare 16,90 euro. Non c’è merce, la Romagna è la capitale dell’ortofrutta. E tutti sappiamo cosa è successo". Fa caldo, 36 gradi, sotto i tendoni del mercato la gente si accalca, l’aria è immobile, pesa come una cappa. Raffaele, Lorenzo e Elisa Billo vengono con cassette e cestini da Copparo. Davanti a loro, oltre la bancarelle, uno sciame di clienti, che indicano i pomodori, fanno i conti, pagano. Per portarsi a casa, nella sportina, frutta made in Italy e il miraggio della salute.

Mario Bovenzi