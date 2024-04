Borgatti, Caldarone:: "Subito un Consiglio"

CENTO

’Teatro Borgatti, destino infelice’. A parlare è la consigliera d’opposizione Francesca Caldarone di Fratelli d’Italia. "Dopo le minacce assurde del sindaco di procedere con la risoluzione del contratto contro l’azienda che si era aggiudicata i lavori di restauro del teatro, arriva la notizia che più temevamo - dice - L’azienda, ha reagito con i fatti, citando l’amministrazione comunale in tribunale e chiedendo la risoluzione in danno del contratto. L’udienza è fissata per l’11 aprile, quando il giudice dovrà decidere se procedere con l’accertamento tecnico preventivo". E parla delle possibili conseguenze chiedendo anche un consiglio comunale. "Questa causa, porterà ad avere grossi problemi e disagi notevoli per la città e i commercianti, a causa della sospensione del cantiere per diverso tempo - aggiunge Caldarone - senza contare il rischio della perdita del finanziamento legato al sisma, eventuali costi di adeguamento del listino prezzi e la possibilità di dover risarcire l’azienda per i danni economici e di immagine, se dovesse vincere la causa. Come capogruppo di Fratelli d’Italia, chiedo la convocazione urgente di un consiglio comunale straordinario prima dell’udienza, perché tutti devono sapere ufficialmente come stanno le cose e cosa rischiano i cittadini centesi". E ripercorre la vicenda. "Poco meno di un anno fa, abbiamo letto sui giornali frasi corredate dalla solita foto di routine, che sfoggiavano l’abilità di questa amministrazione di aver ottenuto un risultato grazie al loro lavoro e degli uffici incaricati. l’ennesima promessa non mantenuta - tuona - Il sipario sulla città, purtroppo è calato esattamente 3 anni fa, quando la sinistra appoggiata da alcune civiche che sono diventate la terza gamba del Pd".