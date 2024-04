Borgatti, il sindaco non risponde alle spiegazioni chieste da Fd’I

E’ un argomento decisamente caldo quello legato al teatro Borgatti e alla decisione di recedere dal contratto d’appalto dei lavori post sisma da parte del Comune. E se ieri il sindaco Accorsi non ha risposto alla consigliera Francesca Caldarone (Fratelli d’Italia) alle sue richieste pubbliche di spiegazioni, ad intervenire è l’ex consigliere Mauro Bernardi, occhio sempre attento alle vicende centesi, che si esprime sulla pubblicazione di tutti i documenti all’albo pretorio. "Non si capisce perché così tanti allegati in una determinazione, con nomi e dati – dice Bernardi –, un documento tra l’altro redatto di domenica e con quel tipo di allegati pubblicati. Tra i tanti fogli però, la cosa strana è che non ci sia una direttiva della giunta. Per fare certe cose deve dare degli indirizzi: qui non c’è una delibera di giunta? Non c’è stato nemmeno un dibattito in consiglio comunale per spiegare ciò che volevano fare. E ora le due aziende apriranno delle cause? Recedere dal contratto poi, significa aprire una nuova procedura, un nuovo bando, una gara che, visto il caos generato, potrebbe anche andare deserta nell’attesa che si risolva la questione giudiziaria. E a questo proposito, cosa implica? Tornando ai documenti, ci sono scritte cose impressionanti. Nella relazione del Rup si parla anche di riflessi penali, dunque se un pubblico ufficiale viene a conoscenza di un reato lo deve comunicare all’autorità giudiziaria: era stato fatto in questo caso?".