Borgatti, parla Ediltor: "Deciderà un giudice"

CENTO

La rescissione del contratto d’appalto del Comune nei confronti di Ediltor, ha fatto decadere la richiesta dell’azienda al Tribunale per l’accertamento tecnico preventivo. E ora si aprono nuovi scenari, anche alla luce della pubblicazione in albo pretorio di molti documenti e corrispondenza. È la stessa Ediltor a prendere la parola. "Il Comune vuole per ragioni politiche e non giuridiche giustificare il proprio insuccesso di fronte alla ristrutturazione del teatro che non sarà portata a termine – dicono dall’azienda - E si comprende che il Comune si guarda bene dal dare conto degli argomenti reiteratamente esposti dalle imprese per dimostrare le proprie ragioni". E inoltre.

"I convincimenti esposti dal Comune altro non sono che le tesi per dimostrare la correttezza del proprio operato, senza minimamente indicare le contrapposte ragioni che le imprese hanno esposto per contrastare la volontà di giungere alla risoluzione del contratto quando non ne ricorrevano in alcun modo le condizioni – proseguono – In particolare, il Comune omette di dichiarare che, c’era la necessità di procedere con una modifica del progetto, per la sicurezza dei lavoratori, ma anche degli elementi architettonici del teatro, esigenza alla quale l’Amministrazione è rimasta sorprendentemente ostile. In queste condizioni i lavori non potevano proseguire e anziché trovare collaborazione nell’Amministrazione, per il tramite del suo direttore dei lavori, ha iniziato a rivolgere accuse alle imprese. Si invita il sindaco a darne evidenza pubblica". E aggiungono che "fino a poche ore prima della decisione di risolvere il contratto d’appalto, si stava arrivando a risoluzione consensuale". "Accettata dall’impresa all’unica condizione della sostituzione del direttore dei lavori con il quale era impossibile, proseguire una qualunque collaborazione – spiega – l’Amministrazione comunale, contrariamente a quanto da essa stessa proposto ha voluto fare una prova di forza, che non è dato immaginare dove la porterà, posto che le imprese instaureranno, ovviamente, un giudizio per accertare l’insussistenza delle ragioni per la risoluzione del contratto e per ottenere il risarcimento dei gravi danni subiti oltre al pagamento degli importi fino ad oggi maturati che non sono stati in alcun modo correttamente considerati e valutati dall’Amministrazione. A questo punto, sarà il Tribunale a valutare l’operato dell’Amministrazione".