Borgatti, una stagione da 12mila presenze

La stagione del Teatro Borgatti si chiude con oltre 12.000 presenze. Un dato fornito con soddisfazione dal presidente Giorgio Zecchi, il suo consiglio di amministrazione e lo staff della Fondazione, che esprimono unanime la soddisfazione per il lavoro svolto.

"La stagione teatrale è stata accolta positivamente dalla maggior parte del pubblico con eventi che hanno registrato il tutto esaurito – spiegano –. I progetti didattici hanno visto gravitare un numero di quasi 4.000 studenti, in particolare per il progetto “Obiettivo Teatro”, ideato, coordinato e tenuto dallo staff della Fondazione Teatro, che ha dato la possibilità a studenti delle scuole secondarie di II grado si seguire un percorso formativo, terminato con uno spettacolo teatrale, importante anche per la crescita e fiducia personale dei ragazzi. Anche i corsi Osa per il tempo libero hanno incontrato largo consenso e in aumento. I grandi eventi alla Baltur Arena (Forza venite Gente e Max Angioni) hanno registrato il tutto esaurito con 2.698 presenze e positive anche le iniziative legate al Carnevale e la rassegna estiva “Bella Stagione”. E sono già al lavoro per la composizione della prossima stagione teatrale".

Occasione anche per parlare della terza edizione della rassegna concertistica “Musica e Arte a Cento” per la valorizzazione del patrimonio artistico centese. "Riteniamo molto importante, soprattutto per le nuove generazioni, ricordare tutti i grandi artisti che hanno avuto origini nella terra di Cento – annunciano – Quest’anno sarà la volta di Bartolomeo Campagnoli, grande violinista e compositore, nativo di Cento ma attivo e riconosciuto in tutta Europa". Dopo tre appuntamenti tra concerti e approfondimenti, ora si prosegue con la novità della terza edizione, che saranno i due appuntamenti a pagamento che si svolgeranno all’interno della Chiesa di San Lorenzo e nella Piazza Cardinal Lambertini, con grandi interpreti e grandi organici orchestrali per grandi autori.

Venerdì 9 maggio ci sarà il grande pianista e compositore Orazio Sciortino, accompagnato dai Solisti Aquilani in un programma variopinto che va da Emmanuel Bach a Schönberg, con l’inserimento di una composizione di Sciortino stesso. La rassegna terminerà in grande stile il 29 maggio con un’orchestra di Amburgo composta di cinquanta elementi: la Harvestehuder Sinfonieorchester, diretta dal M° Massimo Alessio Taddia, si unirà al giovanissimo e promettente pianista Ludovico Falqui Massidda e verranno eseguite due grandi pagine sinfoniche, il Concerto per pianoforte e orchestra KV 503 di Mozart e la Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73 di Brahms.

"Oltre a perseguire la finalità di divulgare sempre di più la cultura musicale anche presso le nuove generazioni – è un nuovo annuncio della Fondazione Teatro Borgatti –, proseguiamo anche nell’azione di valorizzazione dei luoghi storici centesi nella veste di contenitore culturale o cornice adatta per opere o concerti. Azione portata avanti l’anno scorso in occasione di ‘Tosca’, che prosegue anche quest’anno con la novità dell’uso di Piazza Cardinal Lambertini come sede per un grande concerto sinfonico. Puntiamo sempre più in alto per un’offerta culturale di ampio respiro e di grande qualità e grazie al sostegno del Comune di Cento e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, sempre presente e vicina".

I biglietti per i 2 concerti di maggio si possono acquistare alla Biglietteria della Pandurera, oppure online sul sito www.fondazioneteatroborgatti.it e su vivaticket.

Laura Guerra