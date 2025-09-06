Borgatti, una stagione teatrale grandi firme. Satira e prosa sul palco della Pandurera

E’ stata presentata la stagione teatrale centese e sono tanti i nomi che saliranno sul palco della Pandurera, nei diversi cartelloni in programma, tra i quali anche novità. Si chiama infatti ‘Viva la satira’, il cartellone new entry che vedrà ospiti Alessandro Bergonzoni, Paolo Cevoli e il novello "Aristofane" Anna Porcelli Safonov. Per la prosa ci saranno invece spettacoli che vanno da un Otello rivisto da Lella Costa a "Buongiorno ministro", con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, che porteranno a riflettere e sorridere sui vizi e le assurdità dell’età contemporanea. E poi un classico di Feydeau con Max Pisu e Chiara Salerno ,oppure Anna Valle e Gianmarco Saurino che daranno "Scandalo", o ancora un nuovissimo e brillantissimo testo dal titolo "La moglie fantasma", con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo, andranno ad arricchire ulteriormente il piatto.

Tra i tanti generi, la musica avrà una parte importante, soprattutto per alcune proposte in cui attori come Sebastiano Somma o Laura Morante saranno protagonisti, accompagnati da grandi musicisti. "Giovanissimi" sarà il nome del cartellone dedicato ai più piccini ma anche agli adulti che vogliono godere della magia più incantata del teatro, esortazione a rimanere giovani, a guardare la realtà con gli occhi di un bambino e a godere innocentemente della poesia che scaturisce dalle movenze di un clown o di un pupazzo di stoffa. Si potrà godere anche di quella innocente follia che tanto caratterizza il "Teatro Dialettale", pietra miliare delle stagioni teatrali della Fondazione Borgatti. Per finire, la nostalgia e il sogno di un brillante futuro: "In un vecchio palco del Borgatti", uno spettacolo frutto dell’inventiva dello staff della Fondazione Teatro, con la partecipazione dell’attore comico Vito, in cui musica e recitazione si fondono e attraversano il tempo, dal glorioso passato del Borgatti, dall’opera, all’operetta, al cabaret e al teatro dialettale, per guardare all’immediato futuro con fiducia e speranza!

"Il teatro è molto più di un luogo fisico. È evasione, sorriso, emozione, riflessione. Ci si ritrova a viaggiare altrove, a ridere o commuoversi e a crescere nel cuore e nell’anima – dice Giorgio Zecchi, presidente di Fondazione Teatro Borgatti – ci allontana dalla frenesia quotidiana e ci riporta all’essenziale: l’umanità. Ma il teatro è anche un luogo, uno strumento di dialogo e sviluppo del pensiero critico e riflessivo, è uno strumento educativo, terapeutico, sociale, in grado di nutrire la vita individuale e collettiva". E parla di numeri e aspettative. "Lo scorso anno, ben 12.000 spettatori hanno scelto di vivere e condividere con noi questa magia, un risultato straordinario, che ci riempie di gratitudine e che conferma quanto il teatro sappia ancora parlare al cuore delle persone – prosegue – Questo ci ha spronati a migliorare nella ricerca di proposte ancora più ricche e culturalmente più elevate, mettendo in luce importanti artisti che avremo la gioia di conoscere. A tal proposito abbiamo costruito un programma ricco, vario, capace di stupire, far riflettere, sorridere, sognare. La stagione che si apre oggi vuole essere un nuovo invito all’incontro, alla scoperta, al sentire. E’ urgente infatti che il teatro torni ad essere qualcosa di vivo, di forte, che possa turbare i cuori inerti: una doccia al servizio dell’igiene morale, un esercizio, un combattimento. Grazie a ciascuno spettatore per la fiducia, la partecipazione, la costanza. Grazie agli artisti, al CdA e a tutto lo staff della Fondazione Teatro Borgatti, che con passione, competenza, attenzione e diponibilità, rendono possibile ogni spettacolo così come alle istituzioni e ai partner che continuano a credere e investire nella cultura nella nostra realtà".

Laura Guerra