Borgo dei Leoni, siamo alla fase due

Rifacimento dei marciapiedi in via Borgo dei Leoni: al via la seconda fase. Iniziata la riqualificazione dell’aiuola tra Ripagrande e Piangipane. Via Mulinetto torna a doppio senso. Ripavimentazione marciapiedi in via Borgo dei Leoni, da domani la seconda fase dei lavori, con chiusura al transito da piazzetta Combattenti a corso Porta Mare (ammessi residenti). Per entrambe le fasi, in piazzetta Combattenti sarà revocata la ztl e sarà invertito il senso unico di marcia (che diventerà con direzione da via Borgo dei Leoni a corso Ercole I d’Este). In corso Ercole I d’Este sarà revocata la ztl per i veicoli diretti da piazzetta Combattenti verso corso Porta Mare. Iniziata la riqualificazione dell’aiuola tra Piangipane e Ripagrande.