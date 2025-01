"Borgo Punta, il campo non è stato più ripristinato"

Caro Carlino,

sono il presidente del comitato “I ragazzi di Borgo Punta”, e scrivo per esprimere una perplessità, riguardo al campo da calcio che, precedentemente sito in via Don Zanardi e successivamente eliminato più di un anno fa, per consentire l’ampliamento della scuola media Manzoni. Questo campo da calcio non è stato, ahimè, più ripristinato. Pertanto mi chiedevo se l’amministrazione comunale avesse delle novità in merito al posizionamento del campo sostitutivo. Questa mia richiesta è supportata dalla perplessità di tanti ragazzi giovani residenti del quartiere, i quali non hanno un campo da calcio consono ove poter giocare. Grazie,

Giulio Carpanelli

* * *

PARCHEGGI ALL’INTERSPAR?

Caro Carlino,

leggo spesso diversi articoli sul problema parcheggi presente a Ferrara. Volevo segnalarvi ed eventualmente voi come giornalisti potreste interessarvi facendo indagini, che probabilmente il parcheggio sotto l’Interspar di Via Darsena è in parte ad uso pubblico ma nessuno ne è a conoscenza. Si tratta di 1320 posti auto che praticamente nessuno utilizza. Sarebbe interessante e migliorativo per l’ intera zona riportare a chi di dovere che vi è una possibile soluzione a due passi dal centro e dalla stazione ferroviaria. Ringrazio per l’ospitalità.

Lettera firmata