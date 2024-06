Borraccia, cappellino e creatività. Attori si diventa al ’Verginese’

Tenda Summer School Junior edizione 2024, torna l’appuntamento con il laboratorio teatrale a cura di Ferrara la città del Cinema. Si svolgerà nella delizia estense del Verginese, a Portomaggiore, da oggi e fino al 14 giugno.

Rivolto ai bambini/ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, il campus teatrale gratuito offrirà a 30 partecipanti (numero massimo di iscrizione), la possibilità di lavorare con docenti altamente qualificati. Verrà creata una vera e propria compagnia teatrale che produrrà uno spettacolo/saggio di fine percorso, giocando attraverso la comicità moderna della Commedia dell’Arte e il senso del comico. Avranno l’opportunità, inoltre, di vivere un contesto storico- culturale come quello della Delizia Estense del Verginese. Il laboratorio si svolgerà dal 12 al 14 giugno presso la Delizia Estense del Verginese con le seguenti modalità: inizierà alle 9 del mattino. Ogni bambino dovrà portarsi il pranzo da casa, verrà intavolato un vero e proprio pic-nic all’aperto terminerà alle 16 ogni bambino dovrà avere una borraccia d’acqua, un cappellino, una tovaglia o asciugamano per il pic-nic. L’intento della Tenda Summer School è quello di contribuire alla crescita professionale e umana e allo sviluppo del talento delle nuove generazioni. Ma è anche il luogo “protetto e privilegiato” per chiunque decida, animato da passione o da incontenibile curiosità, di dedicare il proprio tempo libero all’acquisizione di strumenti mutuati dal campo dell’arte, non solo per costruirsi un futuro al suo interno, ma anche per un utilizzo trasversale e integrato dei linguaggi espressivi e delle loro metodologie. Alla fine del corso, le scene, interpretate dagli allievi sulla base del lavoro svolto e dei personaggi comici creati durante l’esperienza, sfoceranno in una prova aperta finale. Le iscrizioni, solo on-line, si effettuano dal sito dell’associazione, nella pagina ufficiale della Tenda Summer School Junior www.tendasummerschool.com/juniore ci si potrà iscrivere fino al 10 giugno.