Borse di studio a ventinove studenti: "Sosteniamo merito e formazione"

Servizi ospedalieri, società del Gruppo Rekeep attiva nel servizio di lavanolo e sterilizzazione per il settore sanitario e nella fornitura di dispositivi medici, è impegnata anche quest’anno nella promozione del talento individuale e della solidarietà intergenerazionale, premiando a Ferrara 29 tra i migliori studenti e studentesse della città, nell’ambito della XV edizione di KeepCare School, l’iniziativa che sostiene i migliori studenti e le migliori studentesse d’Italia, figli e figlie di dipendenti del Gruppo, attraverso il conferimento di borse di studio assegnate esclusivamente in base al merito. A Ferrara, in particolare, l’edizione di quest’anno ha previsto l’assegnazione di 29 riconoscimenti, per un importo complessivo pari a 15.800 euro, suddivisi in 22 borse di studio del valore di 400 euro destinate a studentesse e studenti delle scuole superiori, e in 7 borse da 1.000 euro, rivolte invece a universitari. In tutta Italia, Servizi ospedalieri, presente con oltre 1000 dipendenti, ha erogato 61 borse di studio a 54 studenti delle scuole superiori e 7 studenti universitari pari a complessivi 28.600 euro.

Nella nostra provincia, i migliori studenti delle superiori sono stati Alessandro Buzzi, diplomato con 93/100, e Sofia Toffano, con una media del 9.38. Tra gli universitari, invece, figurano Elena Rivaroli e Ilaria Bacilieri, entrambe laureate con 110 e lode. Di seguito l’elenco completo dei 29 vincitori e vincitrici premiati a Ferrara.

Ventidue, come studenti e studentesse delle scuole superiori: Ludovico Lauro Onofri, Sydney Bianchi, Elisa Battaglini, Giusy Gelli, Samuele Tomasi, Ginevra Colamussi, Francesco Casaro, Alessandro Teodori, Alessia Pampolini, Luca Bonelli, Giada Agnelli, Rebecca Toffano, Sofia Toffano, Alessandro Buzzi, Luca Bondi, Erica Galli, Anna Badiale, Mattia Mumolo, Francesco Gavioli, Giulio Ascanelli, Claudia Gamberoni, Eleonora Duati.

Sette, come studenti e studentesse universitari: Sara Caselli, Elena Rivaroli, Francesco Furini, Ilaria Bacilieri, Eleonora Felletti, Giacomo Montorsi, Gianmarco Mattioli. L’edizione di quest’anno del Gruppo Rekeep ha previsto, in particolare, l’assegnazione di ben 419 riconoscimenti, per un importo complessivo pari a 220.400 euro, suddivisi in 331 borse di studio del valore di 400 euro destinate a studentesse e studenti delle scuole superiori, e in 88 borse da 1.000 euro, rivolte invece a universitari.

"Iniziative come KeepCare School incarnano appieno la nostra cultura aziendale, che si fonda su una sincera fiducia nelle potenzialità e nel talento delle persone – ha dichiarato Claudio Levorato, presidente di Rekeep –. Ogni nostro progetto in ambito Esg rappresenta, del resto, un impegno concreto ad essere una presenza solidale sui territori e nelle comunità in cui operiamo".