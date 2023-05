Borse di studio agli alunni migliori

Il Comune di Tresignana e l’assessorato alla Pubblica Istruzione, per l’anno scolastico 2022-2023, ha aperto il bando per l’assegnazione di borse di studio per merito scolastico, dedicate ad alunni ed alunne che frequentano la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo ‘Don Chendi’. Duplice l’obiettivo dell’iniziativa: abituare a riconoscere il valore del merito e destinare un contributo per il proseguimento degli studi e combattere l’abbandono scolastico. Sul sito del Comune di Tresignana è stato pubblicato l’Avviso pubblico. I beneficiari delle borse di studio saranno gli alunni residenti nel territorio e frequentanti la scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto ‘Don Chendi’ che, nell’anno scolastico 2022-2023, otterranno una valutazione tra 9 e 10 all’esame di Stato. L’importo previsto per ciascuna borsa è di 500 euro. L’elenco dei beneficiari sarà fornito dall’Istituto. L’importo complessivo ammonta a 3.000 euro.