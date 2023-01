Borse di studio agli studenti "Così premiamo i meritevoli"

Con l’intento di sostenere gli studenti nel loro percorso di formazione la giunta comunale ha confermato, per il terzo anno, le borse di studio riservate ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Copparo che supereranno l’esame di Stato al termine del triennio nell’anno scolastico 20222023. Si tratta di quattro borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, le quali verranno assegnate ad altrettanti allievi che otterranno il risultato migliore, così da premiarne la qualità e la costanza dell’applicazione. "L’obiettivo – spiegano dall’amministrazione comunale copparese - è valorizzare il merito e l’impegno scolastico degli studenti meritevoli e attribuire una forma di beneficio economico, finalizzato a sostenere il diritto allo studio quale diritto costituzionalmente garantito e a contribuire alle spese sostenute dalle famiglie per la frequenza scolastica dei propri figli". Il dirigente scolastico Domenico Marcello Urbinati, con il quale sono state concordate le modalità, designerà i componenti la Commissione giudicatrice che comprenderà anche un rappresentante dell’amministrazione comunale e che avrà come criteri per l’assegnazione, in ordine di priorità, l’esito dell’esame con la votazione più alta e la media matematica del percorso delle classi prima, seconda e terza, mentre in caso di parità si procederà privilegiando il candidato più giovane.

v.f.