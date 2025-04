Borse di studio agli studenti meritevoli delle scuole medie

Per il quinto anno consecutivo, la Giunta comunale di Copparo rinnova il proprio impegno a favore degli studenti meritevoli, confermando l’assegnazione di quattro borse di studio da 500 euro ciascuna rivolte ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado "C. Govoni" che affronteranno l’esame di Stato nell’anno scolastico 2024/2025. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare l’impegno e il merito scolastico, riconoscendo la qualità e la costanza nello studio come elementi fondamentali del percorso formativo.

"L’attribuzione di una forma di beneficio economico – spiega l’assessore alla Scuola, Francesca Buraschi (nella foto) – è finalizzata a sostenere il diritto allo studio quale diritto costituzionalmente garantito e a contribuire alle spese scolastiche sostenute dalle famiglie per la frequenza scolastica dei propri figli". La selezione degli studenti premiati sarà affidata a una Commissione giudicatrice, le cui modalità di composizione sono state definite in collaborazione con il dirigente scolastico Domenico Marcello Urbinati e che includerà anche l’assessore comunale alla Scuola.

I criteri di valutazione seguiranno un preciso ordine di priorità: in primo luogo, il risultato ottenuto all’esame, seguito dalla media matematica dei voti conseguiti nel triennio. In caso di parità, sarà premiato lo studente più giovane. "Questa iniziativa – concludono dall’Amministrazione comunale – rappresenta un segnale concreto dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso i giovani e il loro futuro, sostenendo chi si distingue per merito e applicazione e incoraggiando l’impegno scolastico come strumento di crescita personale e collettiva".