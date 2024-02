Borse di studio in memoria del maresciallo Daloiso. Tutti gli studenti che sono stati premiati

Codigoro non dimentica il maresciallo Savino Daloiso, a 28 anni dalla sua scomparsa nel tentativo di fermare dei ladri di bestiame. Ieri mattina per ricordarlo si è svolta la premiazione del concorso con relativa borsa di studio, realizzato dalla sezione codigorese dell’Associazione nazionale carabinieri, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Codigoro. Presenti la moglie Antonietta, la figlia Claudia e il marito di quest’ultima Luca, il vicario della dirigente scolastica, Claudio Dolcetti, il presidente dell’Anc Simone Seghi, il sindaco Alice Zanardi, il colonnello Luca Treccani e il luogotenente Giovanni Guagliumi, rispettivamente comandante della Compagnia di Comacchio e comandante della Stazione di Codigoro. Tre classi partecipanti e un vincitore che si aggiudica 100 euro oltre a due elaborati segnalati. Nell’ordine Elena Finessi (classe II A) e segnalati gli elaborati di Fabio Finetti e Christian Mastellari. Altra vincitrice Maria Antonia Vedovetto Cantanhebe (classe II B) e segnalati Marta Minguzzi e Francesca Abbondanti. Il terzo vincitore è Fabio Doria (III E) e segnalati gli elaborati di Ilaria Mangherini e Matteo Succi Leonelli. Successivamente don Marco Polmonari ha celebrato una messa di suffragio nella chiesa del Rosario mentre la conclusione della cerimonia è stata la benedizione del cippo commemorativo nel parco di via Gramsci, alla memoria del compianto Daloiso.