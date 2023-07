Borse e vestiti ’falsi’ Sequestrati 500 capi

LIDI

Oltre cinquecento articoli di abbigliamento e accessori contraffatti sequestrati dai finanzieri della Tenenza di Comacchio in due distinte operazioni. Attività, queste, che rientrano nel piano d’intervento in materia di contraffazione e di abusivismo commerciale. Nella prima, nei pressi di Lido degli Estensi, sono stati rinvenuti due borsoni abbandonati da un cittadino extracomunitario che, quando ha visto avvicinarsi gli uomini delle Fiamme Gialle, si è dato alla fuga. Sono circa 150 gli articoli ritrovati, tra borse, cinture, cappelli, occhiali, portafogli e marsupi, tutti recanti i marchi contraffatti delle più importanti griffe della moda. A breve distanza, nella confinante località di Lido di Spina, sono stati invece recuperati con le stesse modalità altri borsoni. All’interno dei contenitori sono stati rinvenuti 350 tra capi ed accessori di abbigliamento, tra cui magliette, polo, camicie, costumi, pantaloni, con riproduzioni dei vari segni distintivi contraffatti di noti marchi di abbigliamento. Complessivamente, come detto, sono stati oltre 500 gli articoli trovati, sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria: secondo una prima stima, se immessa sul mercato illegale, la merce avrebbe potuto fruttare un cifra vicina ai 10mila euro. I sequestri sono stati eseguiti dai finanzieri della Tenenza di Comacchio, che in concomitanza con la stagione estiva e l’aumento delle presenze di turisti sul litorale, hanno intensificato le attività di perlustrazione e di controllo del territorio, concentrando l’attenzione sui luoghi a più elevato rischio per la rivendita di articoli contraffatti come, ad esempio, le vie e le piazze dove si svolgono le consuete attività di commercio ambulante regolarmente autorizzate.

v.f.