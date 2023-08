Borse-premio per i neo diplomati Farinelli a Comacchio: "Rimanete curiosi"

COMACCHIO

Con l’augurio agli studenti per il prosieguo del loro percorso di studio e di vita, si è conclusa ieri la cerimonia di consegna delle borse-premio agli alunni che si sono brillantemente diplomati alla Scuola secondaria di primo grado ‘Zappata’ di Comacchio. A consegnare i riconoscimenti erano presenti la dirigente scolastica Adriana Naldi, la vice sindaco di Comacchio Maura Tomasi, Valeria Farinelli, figlia dell’indimenticata dirigente dell’istituto Pasqua Lina Carli, assieme ai docenti che hanno seguito ragazze e ragazzi. Per aver concluso il loro percorso scolastico con la valutazione di 10 e lode, sono state premiate Gloria Boccaccini, Giulia Tomasi e Alice Scigliano. Riconoscimenti sono stati consegnati anche ad alunne e alunni di strumento musicale che si sono particolarmente contraddistinti per gli ottimi risultati conseguiti: Martina Cavallari, Alexandra Mezzogori, Tiziano Luciani, Lorenzo Cusinatti, Nicola Grata e Gloria Boccaccini. La dirigente scolastica Adriana Naldi si è complimentata con gli studenti per i risultati raggiunti, augurando loro altri successi nella prosecuzione degli studi. Parole condivise anche dalla vice sindaco Tomasi che, oltre a congratularsi con alunne e alunni premiati (accompagnati per l’importante occasione dai loro familiari), ha invitato loro "a continuare a studiare, perché è fondamentale per crescere", e a perseguire sempre i loro obiettivi. Emozionata, Valeria Farinelli si è rivolta agli studenti: "Bravi! Continuate ad emergere e non appiattitevi mai. E siate sempre curiosi". Da parte delle docenti sono state rivolte congratulazioni agli studenti per il loro percorso.

Valerio Franzoni