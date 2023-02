Furti in serie al mercato di Ferrara: scoperte le borseggiatrici in trasferta

Vigili e polizia hanno scoperto e fermato le borseggiatrici del mercato

Ferrara, 21 febbraio 2023 – Nei giorni di mercato arrivavano in città in treno e si aggiravano fra i banchi in cerca di qualcosa da sgraffignare. Approfittando della folla e della distrazione dei clienti intenti a fare acquisti, le ‘mani di velluto’ colpivano con precisione chirurgica, alleggerendo di portafogli, bancomat o contanti le loro vittime, soprattutto donne anziane. Una situazione che si è ripetuta tante, troppe volte, fino all’intervento congiunto di polizia locale e ferroviaria. Gli agenti, attraverso un’articolata indagine fatta di osservazione delle telecamere di sorveglianza della stazione e di pedinamenti in borghese, sono riusciti a bloccare cinque donne, sospettate di essere le borseggiatrici seriali del mercato.

Il blitz è scattato nella mattinata di venerdì, a coronamento di un’attività investigativa condotta a quattro mani dagli operatori del Nucleo anti degrado della polizia locale e dei poliziotti in servizio allo scalo estense. Un’azione congiunta volta proprio a individuare il gruppo di borseggiatrici bulgare che nei giorni di mercato arrivano a Ferrara utilizzando i treni regionali provenienti da Bologna o dal Veneto. L’indagine ha portato a identificare e denunciare diverse autrici di borseggi. Le donne, come anticipato, prediligevano le persone anziane che incontravano nel via vai del mercato. La refurtiva andava dai bancomat ai portafogli, passando per il denaro contante (il bottino recuperato dagli agenti di polizia ferroviaria e locale ammonta a diverse centinaia di euro). Tutto è partito dall’attenta osservazione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno alla stazione, sui treni e sugli autobus usati dalle malviventi per raggiungere il centro. Il successivo lavoro investigativo ha poi consentito ai poliziotti, nel giro di pochi giorni, di dare un’identità alle borseggiatrici ricostruendone movimenti, abbigliamento e abitudini.

Queste informazioni – condivise con il personale in abiti civili e in divisa della polizia locale e in aggiunta ai controlli eseguiti sui binari della stazione anche con l’aiuto dell’unità cinofila – hanno consentito di individuare, agganciare e sorprendere sul fatto alcune donne provenienti in treno da Bologna che, alla vista degli agenti in divisa in stazione, si erano frettolosamente allontanate dirigendosi verso il centro città e in particolare la zona del mercato (corso Porta Reno, via Ragno, via San Romano, Piazza Travaglio e piazza Trento Trieste).

Gli operatori in abiti civili – in costante contatto con i colleghi in divisa che controllavano le immagini e fornivano descrizioni particolareggiate del numero di persone, abbigliamento indossato e mezzi pubblici utilizzati per allontanarsi dalla stazione verso il centro – le hanno quindi seguite lungo il percorso, bloccandone cinque per alcuni furti appena commessi o tentati. Oltre alle denunce, per quattro di loro è scattato anche l’allontanamento dal territorio nazionale. Sempre nella giornata di venerdì, infine, altre quattro donne della stessa nazionalità finite nei guai per furto sono state individuate e identificate dalla polizia di Stato. A loro carico l’ufficio immigrazione della questura ha notificato un provvedimento di espulsione per cittadini comunitari. Le donne dovranno quindi lasciare il territorio entro 30 giorni. Nel caso non lo facciano, è previsto l’allontanamento coattivo per ragioni di ordine pubblico eseguito direttamente dal questore.

