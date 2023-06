Borzacchiello, talk show al Nuovo per sostenere la Fondazione Ado

È proprio il caso di dire che "l’unione fa la forza", è così che i Rotary Club dell’Area Estense, in collaborazione con Fondazione Ado Onlus, hanno organizzato un evento di straordinaria portata: un talk show con Paolo Borzacchiello che si è tenuto venerdì 26 maggio al Teatro Nuovo. "Le parole possono fare magie, con le parole puoi ispirare le persone, puoi letteralmente trasformare la realtà e rendere la tua vita straordinaria".

L’evento è stato ad ingresso gratuito previa prenotazione, fino ad esaurimento posti limitati, ed ha visto partecipare oltre 600 persone tra cittadini, professionisti, studenti e rotariani del territorio e di zone limitrofe. Gratificante la presenza di molti giovani.

I presidenti R.C. di Poggio Renatico, Ferrara, Ferrara Est, San Giorgio di Piano, Copparo, Comacchio Codigoro e Terre Pomposiane, Cento hanno deciso di coronare uno straordinario percorso all’insegna della solidarietà e della crescita personale, come l’annata rotariana appena trascorsa ed in fase di conclusione, con un grosso evento che rappresenta un doppio service benefico: offrire gratuitamente ai cittadini ferraresi un incontro con un formatore di grande spessore per condividere spunti di riflessioni atti a migliorare qualità della propria vita e relazioni interpersonali e, nel contempo, sostenere l’attività di Fondazione ADO Onlus (https:www.adohtf.it - assistenza domiciliare oncologica e casa del sollievo per malati terminali) che di relazioni umane vive quotidianamente in situazioni particolarmente delicate come l’assistenza a malati terminali. Paolo Borzacchiello è uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica che, da oltre quindici anni, si occupa di studio e divulgazione di tutto ciò che riguarda le interazioni umane e il linguaggio. Autore di bestseller e podcast di successo, consulente e divulgatore, è il co-creatore di HCE, Human Connections Engineering, la disciplina che studia le interazioni umane. Ogni anno forma migliaia di persone e segue la formazione di aziende, imprenditori e manager in tutto il mondo. In teatro è stato inoltre allestito un banchetto dove era possibile acquistare il nuovo best seller “La chimica segreta delle interazioni umane” ed altre pubblicazioni dello stesso Borzacchiello, che si è reso anche disponibile per foto e dediche autografate.