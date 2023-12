Bosco della Mesola, tra ambiente e storia il gadget degli studenti

Nei giorni scorsi, al Polo Scolastico Superiore di Codigoro, sono stati presentati gli elaborati, realizzati dai 150 studenti delle III classi, nell’ambito del progetto di cooperazione Transazionale per gli Ecomusei. Un’iniziativa che è stata attuata grazie a Gal 2000 e realizzata con le Fattorie del Delta durante cento ore nelle quali il fulcro è stato l’Ecomuseo del Bosco e del Cervo di Mesola. I giovani si sono cimentati nella preparazione, suddivisi fra i diversi corsi di studio, di un prototipo di gadget in grado di identificare l’ecomuseo, partendo dalla mappa di Comunità, strumento con cui gli abitanti della frazione di Bosco Mesola hanno voluto rappresentare patrimonio, paesaggio e saperi nei quali si riconoscono e che desiderano trasmettere alle future generazioni. Il liceo linguistico di Codigoro ha prodotto una presentazione registrata in diverse lingue delle peculiarità dell’ecomuseo, delle tradizioni, aneddoti, fatti che sono accaduti nel passato e realtà attuali. Mentre gli studenti del corso delle scienze umane hanno indagato sulle ragioni storiche filosofiche e sociali dei modelli di convivenza e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e su quello pedagogico-educativo. Gli alunni dello scientifico di Codigoro hanno invece privilegiato lo studio e comparazione tra animali alloctoni e autoctoni presenti (quelli che arrivano da altri paesi come è successo in questi mesi, un drammatico esempio, con il granchio blu e quelli invece che fanno parte a pieno titolo del territorio), hanno indagato il loro impatto sull’ambiente, la realizzazione di schede didattiche e di proposte di turismo consapevole all’interno del territorio ecomusealei. Un percorso partendo dagli organismi che costituiscono la riserva del Gran Bosco di Mesola analizzando aspetti di paleontologia, botanica, con un’attenzione al cervo. Nell’incontro ogni classe ha presentato, in un clima festoso, il proprio lavoro alle altre per una crescita reciproca.

c. c.