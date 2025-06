"Bosco della Panfilia, la situazione è allarmante"

Il consigliere regionale di Fd’I Fausto Gianella (foto) ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo presso il Bosco della Panfilia, a seguito delle numerose sollecitazioni ricevute da cittadini, comitati locali e associazioni ambientaliste. La visita ha evidenziato una serie di criticità strutturali, che impongono interventi urgenti sulla gestione e la manutenzione dell’area. "In diversi tratti i canali interni, che dovrebbero fungere da accesso tra Reno e la cassa di espansione durante le piene, risultano completamente ostruiti da tronchi abbattuti, detriti e vegetazione infestante. In queste condizioni non solo il bosco non è in grado di assolvere alla sua funzione idraulica, ma i tronchi, trascinati durante gli eventi di piena, vengono trasportati direttamente nell’alveo del fiume Reno, creando possibili ostruzioni. È una situazione inaccettabile, sia dal punto di vista ambientale sia parlando di sicurezza". Continua il consigliere Gianella: "Non meno allarmante è lo stato della vegetazione. L’edera, presente in modo massiccio e incontrollato, cinge e soffoca interi alberi, compromettendone la stabilità e aumentando il pericolo di cadute, con evidenti rischi per chi transita all’interno del Bosco, anche nei percorsi battuti. Si tratta di un degrado ambientale evidente, che richiede un’assunzione di responsabilità da parte di chi è preposto alla tutela e alla cura del patrimonio naturale, da oltre venti anni nessuno ha tutelato il Bosco della Panfilia, è ora di intervenire". Alla luce di quanto rilevato, Gianella ha annunciato il deposito in Assemblea Legislativa di una risoluzione regionale volta a fare piena luce sulle competenze gestionali e sulle responsabilità in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria del Bosco della Panfilia.