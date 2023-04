Bosco Integrale, arriva ’Si sboccia’ tra giochi e fiabe

CENTO

Oggi dalle 10 alle 19 al Bosco Integrale "Si Sboccia!", riaprendo i cancelli per un nuovo momento di incontro, con mercatino primaverile florovivaistico, piante, fiori, artigianato, laboratori e tanto altro. In mattinata anche la piantumazione di un nuovo albero. Si tratta di un acero offerto da Chiara Balboni, che ha scelto di donare la sua pianta a un luogo dove la salvaguardia della natura è uno dei focus principali. A tale proposito la Fondazione Caterina Novi invita chiunque abbia alberi o piante che non può tenere nel proprio giardino, a valutare la possibilità di donarli al bosco dove andranno ad accrescere la biodiversità che lo caratterizza. Il programma vede alle 10.45 e 11.45 la passeggiata animata per bimbi dai 6 ai 12 anni ‘Tra le fiabe del bosco’, alle 10.30 e 11.30 il teatro di immagini col progetto Piccola musica, alle 11 Aromilla e la scoperta degli oli essenziali, alle 11 il laboratorio di apicoltura e degustazione di miele, alle 12.30, 15, 16 e 17 le passeggiate nel bosco, dalle 14.30 il laboratorio di incensi naturali, i libri in giostra del progetto ‘A piccoli passi nel bosco: la natura si risveglia’. Il ricavato della giornata andra’ devoluto al progetto bosco integrale. Nel cortile della chiesa di San Pietroil Mercatino dell’usato e a Renazzo ‘La festa della Vulandra’.